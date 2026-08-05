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Дніпро перемогло у конкурсі "Молодіжна столиця України-2026"

Друге місце вибороли Чернівці, а третє посіло Запоріжжя.

Дніпро перемогло у конкурсі "Молодіжна столиця України-2026"
Дніпро - молодіжна столиця
Фото: Міністерство молоді і спорту

Місто Дніпро перемогло в національному конкурсі «Молодіжна столиця України — 2026». 

Переможця обрала наглядова рада під час фінального засідання, повідомило Міністерство молоді і спорту.

Загалом для участі в конкурсі громади подали 17 заявок, з яких до фіналу пройшли десять міст: Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Луцьк, Миколаїв, Одеса і Чернівці. 

Друге місце у змаганні вибороли Чернівці, а третє посіло Запоріжжя.

За інформацією міністерства, організатори відновили конкурс в умовах повномасштабної війни. Офіційна церемонія вручення титулу відбудеться 12 серпня, у Міжнародний день молоді, під час форуму «Молодь Діє».

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