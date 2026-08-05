Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У липні Сили оборони ліквідували майже 31 тисячу російських військових та збили рекордну кількість дронів

Міноборони оприлюднило дані, верифіковані у бойовій системі DELTA.

У липні Сили оборони ліквідували майже 31 тисячу російських військових та збили рекордну кількість дронів
Атаковано російський прикордонний корабель біля Криму
Фото: скріншот

У липні 2026 року Сили оборони України ліквідували або важко поранили майже 31 тисячу російських військових, знищили сотні одиниць техніки та встановили рекорд зі знищення ворожих безпілотників.

Про це повідомило Міноборони України, оприлюднивши дані, верифіковані у бойовій системі DELTA.

За інформацією Міноборони, протягом липня було вбито або важко поранено 30 957 російських військових, більшість із яких – на Донецькому напрямку. У відомстві наголосили, що кожне ураження підтверджене даними системи DELTA.

Реклама

Крім того, українські захисники уразили 259 російських танків, що майже удвічі перевищує показник червня.

У Міноборони також повідомили про зростання ефективності ударів по логістиці противника. Кількість уражень на відстані понад 50 кілометрів у липні збільшилася на 74%. Українські ударні безпілотники контролюють не лише сухопутні логістичні маршрути, а й морські – зокрема в Азовському морі та районі Керченської протоки.

За місяць українські військові уразили 236 російських човнів і катерів, що стало рекордним показником.

Ще одним досягненням липня стало знищення рекордної кількості ворожих безпілотників. За даними Міноборони, Сили оборони збили 54 870 російських коптерів та БпЛА літакового типу.

У відомстві зазначили, що ефективність протидії російським дронам зростає завдяки роботі підрозділів протиповітряної оборони, екіпажів дронів-перехоплювачів, армійської авіації та мобільних вогневих груп.

Також триває роботизація фронту. У липні українські військові виконали майже 20 тисяч логістичних та евакуаційних місій із використанням наземних роботизованих комплексів.

У Міністерстві оборони наголосили, що масштабування застосування роботизованих систем дає змогу зберігати життя українських військовослужбовців та підвищувати ефективність виконання бойових завдань.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies