У липні Сили оборони ліквідували майже 31 тисячу російських військових та збили рекордну кількість дронів

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У липні 2026 року Сили оборони України ліквідували або важко поранили майже 31 тисячу російських військових, знищили сотні одиниць техніки та встановили рекорд зі знищення ворожих безпілотників.

Про це повідомило Міноборони України, оприлюднивши дані, верифіковані у бойовій системі DELTA.

За інформацією Міноборони, протягом липня було вбито або важко поранено 30 957 російських військових, більшість із яких – на Донецькому напрямку. У відомстві наголосили, що кожне ураження підтверджене даними системи DELTA.

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Крім того, українські захисники уразили 259 російських танків, що майже удвічі перевищує показник червня.

У Міноборони також повідомили про зростання ефективності ударів по логістиці противника. Кількість уражень на відстані понад 50 кілометрів у липні збільшилася на 74%. Українські ударні безпілотники контролюють не лише сухопутні логістичні маршрути, а й морські – зокрема в Азовському морі та районі Керченської протоки.

За місяць українські військові уразили 236 російських човнів і катерів, що стало рекордним показником.

Ще одним досягненням липня стало знищення рекордної кількості ворожих безпілотників. За даними Міноборони, Сили оборони збили 54 870 російських коптерів та БпЛА літакового типу.

У відомстві зазначили, що ефективність протидії російським дронам зростає завдяки роботі підрозділів протиповітряної оборони, екіпажів дронів-перехоплювачів, армійської авіації та мобільних вогневих груп.

Також триває роботизація фронту. У липні українські військові виконали майже 20 тисяч логістичних та евакуаційних місій із використанням наземних роботизованих комплексів.

У Міністерстві оборони наголосили, що масштабування застосування роботизованих систем дає змогу зберігати життя українських військовослужбовців та підвищувати ефективність виконання бойових завдань.