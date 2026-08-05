Під час російського обстрілу Київщини постраждав водій із Молдови

Під час російської атаки на Київщину у ніч на 5 серпня постраждав громадянин Молдови, передає «Суспільне».

Потерпілий разом із сином приїхав до логістичного центру в селі Чайки на Київщині і вирішив переночувати у вантажівці перед ранковим завантаженням. Уночі російські війська завдали масованого комбінованого удару ракетами і безпілотниками по регіону, внаслідок чого фура молдованина згоріла вщент.

Під час вибухів водії прокинулися, вискочили з кабіни без одягу та взуття безпосередньо перед тим, як полум'я повністю охопило транспортний засіб. Усередині вантажівки згоріли всі особисті речі, гроші та документи.

Одразу після вибуху молдованин разом із військовим допомагав рятувати іншого чоловіка із сусідньої палаючої кабіни. Під час цього він отримав опіки спини і рук. Медики надали постраждалому допомогу на місці, однак від госпіталізації він відмовився, оскільки планує проходити лікування вже після повернення додому.