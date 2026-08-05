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Основною ціллю нічної атаки проти Києва і області були склади цивільних підприємств. 17 жертв, 44 поранених

Росія била по об'єктах, не дотичних до війни. 

Основною ціллю нічної атаки проти Києва і області були склади цивільних підприємств. 17 жертв, 44 поранених
Наслідки атаки 5 серпня
Фото: скриншот відео

Основною ціллю атаки в ніч на 5 серпня були складські приміщення цивільних підприємств, повідомив президент Володимир Зеленський. Також Росія била по інфраструктурі та залізничній станції.

Била по об'єктах, що не дотичні до війни: пивоварній компанії, складах будматеріалів, цивільній логістиці. Станом на 9 годину відомо про 17 жертв і 44 поранених в Києві та області.

«Важкий був удар: 24 балістичні ракети, 4 "циркони/онікси" та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні», – сказав Володимир Зеленський.

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Президент наголосив, що перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. 

«Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань. Партнери, які не готові допомагати активніше з постачаннями перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російських виробництв балістики не під санкціями. Досі. Потрібні нові кроки від G7 та від ЄС, усіх, хто підтримує захист життя», – зазначив він.

Атака 5 серпня

Після опівночі Росія розпочала масовану балістичну й дронову атаку на Київ та столичний регіон. Пролунали десятки вибухів у різних районах. У Києві загинула одна людина, щонайменше 26 отримали поранення. В області жертв 14. Більшість з них загинула в Броварському районі. Ще понад 20 людей дістали поранень.

Є загиблі на залізничній платформі в Броварському районі, розташованій поруч із атакованими складами. Пошкоджена залізнична інфраструктура.

Під удар потрапили одразу декілька об'єктів Епіцентру. 

В Києві, в Голосіївському районі, був витік аміаку. Станом на ранок у столиці є дуже сильне задимлення через численні пожежі.

За інформацією Повітряних сил, Росія запустила 28 ракет і 115 дронів. Збити вдалося лише частину безпілотників. 

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