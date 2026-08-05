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Рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені російськими ударами в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах Києва.

Про це повідомили у ДСНС.

На місцях працювали 680 рятувальників та 140 одиниць техніки ДСНС. Триває розбирання та проливання зруйнованих конструкцій.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що вже відомо про 26 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога на столицю. 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень. Одна людина загинула.

У Київській області Росія вбила 14 людей. У Броварському районі загинули дев'ятеро людей. В Бучанському – чотири, і ще одна людина вбита в Фастівському. ДСНС повідомила про 27 поранених.