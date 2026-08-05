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Радник Зеленського оголосив про нову фазу війни

Ворог почав бити по будь-яких цілях.

Радник Зеленського оголосив про нову фазу війни
Обстріл Києва
Фото: Telegram

Колишній радник Михайла Федорова у Міністерстві оборони, а нині радник Президента України Володимира Зеленського Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що російсько-українська війна увійшла в нову фазу.

Як написав спеціаліст з радіо та безпілотних технологій у Telegram, ворог почав атакувати "все підряд: склади роздрібної торгівлі, продовольчі склади, логістічні хаби, підприємства, склади будівельних матеріалів".

Напередодні у Дніпрі росіяни обстріляли склади з продуктами харчування. У Києві під час комбінованої атаки в ніч на 5 серпня, за повідомленням очевидців, є влучання у складські приміщення, розподільчі термінали та інші об'єкти цивільної інфраструктури і торгівлі.

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