Головне за вівторок, 4 серпня: майже 220 бойових зіткнень, авіаудар по Краматорську, підсумки 40-денної кампанії впливу на РФ

Бойові дії на Донеччині, 216 бойових зіткнень, ворожі обстріли, знищення складів компанії «Ласунка». Яким запам’ятається 1623-й день повномасштабної війни.

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Російські війська завдали авіаудару по багатоквартирному житловому мікрорайону Краматорська.

Станом на 16:00 було відомо про 24 поранених.

Росіяни скинули на місто дві авіабомби. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі.

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"Серед поранених – 10 чоловіків і 14 жінок. Наймолодшій постраждалій 18 років, найстаршому – 76. У людей діагностовано мінно-вибухові травми, травматичну ампутацію ніг, переломи, осколкові поранення, забої, - повідомила поліція Донеччини.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 серпня на фронті від початку доби відбулося 216 боїв.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському, Костянтинівському та Слов'янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 серпня – в новині.

Сьогодні, 4 серпня, російська армія атакувала ракетами Одесу.

Поцілили біля ринку. Станом на 12-ту було відомо про трьох постраждалих. Це чоловіки 42, 45, 81 років, написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.

«Ворог цинічно вдарив ракетами по передмістю Одеси, по людному місцю біля ринку. Є пошкодження цивільної інфраструктури», – розповів він.

Один із найбільших українських виробників морозива – компанія «Ласунка» – повідомив про знищення складського комплексу Росією.

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Унаслідок удару було втрачено готову продукцію, яку мали розподілити мережею магазинів по всій Україні. У компанії перепросили та попередили, що найближчим часом морозиво «Ласунки» може зникнути з полиць магазинів.

Раніше у пресслужбі ДСНС України повідомили, що у ніч на 4 серпня російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на складах, де зберігалися продукти харчування. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, однак роботи з її повної ліквідації ще тривають.

Упродовж 40-денної кампанії впливу на РФ, яку погодив президент Володимир Зеленський, Служба безпеки вдарила по понад 100 стратегічних об'єктах у тилу РФ та на окупованих територіях.

За цей час під ударами опинилися підприємства російського ВПК, авіабази, засоби ППО, командні пункти, військові кораблі, танкери «тіньового флоту», НПЗ та логістичні вузли. Крім того, на фронті і в тилу підрозділи СБУ уразили понад 21 тисячу одиниць ворожої техніки й озброєння, а також ліквідували майже 5 тисяч окупантів.

Як повідомила пресслужба СБУ, очільник відомства Олександр Поклад уже погодив із главою держави нові операції.

Докладніше – в новині.

Центр протидії дезінформації повідомив про масштабну кампанію у соціальних мережах з поширення на Заході маніпулятивних повідомлень про випадок у російському Геленджику.

Зокрема в соцмережі ТіkТоk через анонімні акаунти масово поширюються ролики італійською, іспанською, французькою та іншими мовами, в яких Україну звинувачують у свідомій атаці на відпочивальників на пляжі у російському місті, називаючи нашу країну терористичною державою.

ЗМІ інформують, що унаслідок інциденту в Геленджику загинули щонайменше 7 людей. Як повідомляв Центр, росіяни загинули на пляжі через російські сили ППО, які збили дрон безпосередньо над пляжем, заповненим людьми. Україна застосовує зброю виключно проти об’єктів ВПК РФ та її економічної інфраструктури, яка впливає на здатність фінансувати агресивну війну.

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Докладніше – в новині.

Під час оборонної сесії в рамках наради послів Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий поінформував керівників закордонних дипломатичних установ про поточну ситуацію на полі бою, а також окреслив основні бойові пріоритети та потреби Сил оборони України.

За словами Головкома ЗСУ, першим пріоритетом є зупинка просування противника. За його словами, це основна умова подальших комплексних дій України щодо продовження або завершення війни.

Начальник Генштабу ЗСУ Ігор Скибюк та заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса зосередили увагу на спільній роботі дипломатів та військових задля захисту України від балістичних атак Росії.

Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії РФ.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

За його словами, саме тому «важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки».

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