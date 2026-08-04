​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У ЦПД повідомили про поширення у Європі фейкової інформації про події у Геленджику

Україну звинувачують у свідомій атаці на відпочивальників на пляжі у російському місті, називаючи нашу країну терористичною державою. 

У ЦПД повідомили про поширення у Європі фейкової інформації про події у Геленджику
Фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації повідомив про масштабну кампанію у соціальних мережах з поширення на Заході маніпулятивних повідомлень про випадок у російському Геленджику.

Зокрема, в соцмережі ТіkТоk через анонімні акаунти масово поширюються ролики італійською, іспанською, французькою та іншими мовами, в яких Україну звинувачують у свідомій атаці на відпочивальників на пляжі у російському місті, називаючи нашу країну терористичною державою. 

Аналогічні публікації іноземними мовами для західної аудиторії поширюють через свої персональні канали окремі російські пропагандисти.

ЗМІ інформують, що унаслідок інциденту в Геленджику загинули щонайменше 7 людей. Як повідомляв Центр, росіяни загинули на пляжі через російські сили ППО, які збили дрон безпосередньо над пляжем, заповненим людьми. Україна застосовує зброю виключно проти об’єктів ВПК РФ та її економічної інфраструктури, яка впливає на здатність фінансувати агресивну війну.

“Поширення дезінформації та маніпуляцій зі звинуваченням України в цілеспрямованих атаках на цивільне населення є типовим прийомом російської пропаганди. Мета цієї кампанії – дискредитація України на Заході, спроба маніпулювати суспільною думкою в країнах-союзниках України, щоб перешкоджати наданню допомоги Україні”, – зазначає ЦПД.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies