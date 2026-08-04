У ЦПД повідомили про поширення у Європі фейкової інформації про події у Геленджику

Україну звинувачують у свідомій атаці на відпочивальників на пляжі у російському місті, називаючи нашу країну терористичною державою.

Центр протидії дезінформації повідомив про масштабну кампанію у соціальних мережах з поширення на Заході маніпулятивних повідомлень про випадок у російському Геленджику.

Зокрема, в соцмережі ТіkТоk через анонімні акаунти масово поширюються ролики італійською, іспанською, французькою та іншими мовами, в яких Україну звинувачують у свідомій атаці на відпочивальників на пляжі у російському місті, називаючи нашу країну терористичною державою.

Аналогічні публікації іноземними мовами для західної аудиторії поширюють через свої персональні канали окремі російські пропагандисти.

ЗМІ інформують, що унаслідок інциденту в Геленджику загинули щонайменше 7 людей. Як повідомляв Центр, росіяни загинули на пляжі через російські сили ППО, які збили дрон безпосередньо над пляжем, заповненим людьми. Україна застосовує зброю виключно проти об’єктів ВПК РФ та її економічної інфраструктури, яка впливає на здатність фінансувати агресивну війну.

“Поширення дезінформації та маніпуляцій зі звинуваченням України в цілеспрямованих атаках на цивільне населення є типовим прийомом російської пропаганди. Мета цієї кампанії – дискредитація України на Заході, спроба маніпулювати суспільною думкою в країнах-союзниках України, щоб перешкоджати наданню допомоги Україні”, – зазначає ЦПД.