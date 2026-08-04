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Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів ППО для України та вступ до ЄС

Зеленський та Роб Єттен говорили також про ситуацію в дипломатії та зустрічі у Вашингтоні минулого тижня. 

Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів ППО для України та вступ до ЄС
Володимир Зеленський поспілкувася з прем'єр-міністром Нідерландів

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. 

Про це йдеться у телеграм-каналі президента України.

“Поінформував Роба про нещодавні російські удари по наших містах і громадах та вдячний йому за щирі слова співчуття і підтримки. Фактично щодня росіяни завдають ударів по наших людях і не шкодують балістики, щоб руйнувати життя”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що ракети для ППО є основним пріоритетом України. 

“Ми обговорили, як Нідерланди можуть допомогти нашому захисту зараз і під час підготовки до зими. Дуже цінуємо готовність працювати над пошуком рішень”, – сказав президент.

Зеленський та Єттен говорили також про ситуацію в дипломатії та зустрічі у Вашингтоні минулого тижня. Окрім того, йшлося про інтеграцію України до Євросоюзу, роботу над відкриттям іще чотирьох переговорних кластерів та розширення загалом.

  • На початку липня Зеленський і Єттен підписали під саміту НАТО в Анкарі двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників. Документ закладає основу для широкого співробітництва між країнами. Угода передбачає спільне виробництво дронів і розширення оборонної взаємодії. Це дозволить Україні та Нідерландам обмінюватися інноваціями, переймати досвід і разом нарощувати обсяги виробництва для зміцнення обороноздатності обох держав і військового блоку.
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