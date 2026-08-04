Зеленський та Роб Єттен говорили також про ситуацію в дипломатії та зустрічі у Вашингтоні минулого тижня.

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Про це йдеться у телеграм-каналі президента України.

“Поінформував Роба про нещодавні російські удари по наших містах і громадах та вдячний йому за щирі слова співчуття і підтримки. Фактично щодня росіяни завдають ударів по наших людях і не шкодують балістики, щоб руйнувати життя”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що ракети для ППО є основним пріоритетом України.

“Ми обговорили, як Нідерланди можуть допомогти нашому захисту зараз і під час підготовки до зими. Дуже цінуємо готовність працювати над пошуком рішень”, – сказав президент.

Зеленський та Єттен говорили також про ситуацію в дипломатії та зустрічі у Вашингтоні минулого тижня. Окрім того, йшлося про інтеграцію України до Євросоюзу, роботу над відкриттям іще чотирьох переговорних кластерів та розширення загалом.