Президент Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.
Про це йдеться у телеграм-каналі президента України.
“Поінформував Роба про нещодавні російські удари по наших містах і громадах та вдячний йому за щирі слова співчуття і підтримки. Фактично щодня росіяни завдають ударів по наших людях і не шкодують балістики, щоб руйнувати життя”, – зазначив Зеленський.
Він додав, що ракети для ППО є основним пріоритетом України.
“Ми обговорили, як Нідерланди можуть допомогти нашому захисту зараз і під час підготовки до зими. Дуже цінуємо готовність працювати над пошуком рішень”, – сказав президент.
Зеленський та Єттен говорили також про ситуацію в дипломатії та зустрічі у Вашингтоні минулого тижня. Окрім того, йшлося про інтеграцію України до Євросоюзу, роботу над відкриттям іще чотирьох переговорних кластерів та розширення загалом.
- На початку липня Зеленський і Єттен підписали під саміту НАТО в Анкарі двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників. Документ закладає основу для широкого співробітництва між країнами. Угода передбачає спільне виробництво дронів і розширення оборонної взаємодії. Це дозволить Україні та Нідерландам обмінюватися інноваціями, переймати досвід і разом нарощувати обсяги виробництва для зміцнення обороноздатності обох держав і військового блоку.