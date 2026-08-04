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У липні в прифронтових областях розгорнули ще 215 км антидронового захисту доріг

Цього року вже захистили понад 1100 км маршрутів. 

У липні в прифронтових областях розгорнули ще 215 км антидронового захисту доріг
Антидронова сітка, ілюстративне фото
Фото: скриншот

У липні в прифронтових регіонах розгорнули ще 215 км антидронового захисту доріг. А від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 1184 км антидронового захисту ключових логістичних маршрутів.

Про це звітує Міноборони

Зокрема, за липень у прифронтових регіонах:

  • побудували 215 км антидронового захисту;
  • відновили 16,52 км антидронового захисту;
  • відремонтували майже 112,7 км автомобільних доріг.

Загалом від початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 424,9 км автодоріг. Наразі роботи тривають на 21 ділянці, ще 25 – вже повністю завершені. 

У міністерстві пояснюють, що антидронові сітки над дорогами також забезпечують стабільну життєдіяльність прифронтових громад.

  • На початку цього року на антидронові сітки в прикордонних районах з держбюджету виділили додаткові ₴1,6 млрд.
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