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Уряд призначив нового заступника Міністра оборони України

Микола Швидкий відповідатиме за практичну взаємодію Міністерства з військом.

Уряд призначив нового заступника Міністра оборони України
Фото: mil.gov.ua

Уряд призначив нового заступника Міністра оборони України. Ним став Микола Швидкий.

Про це повідомили в Міноборони, цитуючи Євгенія Хмару.

Основним завданням Миколи Швидкого на посаді буде посилення практичної взаємодії Міністерства з військом. Координація роботи між Міноборони, Генеральним штабом ЗСУ та Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим.

"Рішення Міноборони мають бути максимально наближеними до реальної ситуації на фронті, потреб бойових підрозділів і завдань, які стоять перед Силами оборони. Для цього важлива постійна робота в бригадах і підрозділах на лінії бойового зіткнення. Потрібно чітко розуміти реальний стан справ у війську і чути запити військовослужбовців — зокрема безпосередньо від солдатів", - заявив міністр оборони.

Хмара зазначив, що потреби підрозділів мають швидше доходити до Міністерства, а рішення для воїнів — до фронту.

  • Раніше, уряд призначив двох заступників Міністра оборони України. Ними стали Сергій Боєв та Любов Галан.
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