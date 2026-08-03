У разі пропуску дедлайну підприємства можуть втратити право на бронювання.

Оборонні підприємства, які отримали статус критично важливих за рішенням Міноборони України, повинні до 10 серпня подати документи для його підтвердження. У разі пропуску дедлайну вони можуть втратити право на бронювання військовозобов’язаних працівників.

Про це повідомили у Міноборони України.

У відомстві зазначили, що для більшості підприємств передбачено спрощену процедуру підтвердження без повторного подання повного пакета документів. Водночас підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм BRAVE1, мають пройти повне перепідтвердження.

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У Міноборони наголосили, що своєчасне подання документів є обов’язковою умовою для збереження статусу критично важливого підприємства та чинності бронювання працівників.

За умови подання документів до встановленого терміну рішення про визначення підприємства критично важливим залишатиметься чинним до завершення строку його дії. Якщо ж підприємство, для якого діє спрощена процедура, не подасть необхідні документи, з 1 вересня 2026 року його статус буде скасовано, а разом із ним – і бронювання військовозобов’язаних працівників.

Спрощений порядок підтвердження статусу поширюється на:

виконавців і співвиконавців державних оборонних контрактів;

резидентів Defence City;

виробників вибухових речовин і боєприпасів, включених до відповідного реєстру;

підприємства оборонно-промислового комплексу, авіабудівної та космічної галузей, які були визнані важливими для національної економіки.

Повний пакет документів повинні подати підприємства, які отримали гранти BRAVE1 на розвиток оборонних інновацій. Для цього необхідно надати звернення до Міноборони, копію грантового договору та підтвердження отримання грантових коштів.

Документи можна подати в електронному вигляді на адресу [email protected] (із накладенням кваліфікованого електронного підпису) або у паперовій формі до Міністерства оборони України.

У Міноборони також оприлюднили детальне роз'яснення щодо порядку підтвердження статусу критично важливого підприємства та алгоритму дій для підприємств оборонно-промислового комплексу.