Міненерго: ще три області України отримали від Австрії енергетичне обладнання

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Ще три області Ураїни отримали від Австрії критично важливе обладнання для посилення стійкості енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили у Міненергетики України.

"За підтримки Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго, енергетичні підприємства Чернівецької, Чернігівської та Київської областей отримали критично важливе обладнання для підвищення стійкості енергетичної інфраструктури", – ідеться у повідомленні.

Отримане обладнання допоможе енергетичним підприємствам відновлювати та модернізувати електромережі, забезпечувати резервне електроживлення і підготувати об'єкти критичної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період.

У Міністерстві енергетики зазначили, що підтримка міжнародних партнерів є важливою складовою зміцнення української енергосистеми в умовах повномасштабної війни. Австрія продовжує системно допомагати Україні, надаючи обладнання, необхідне для стабільної роботи енергетичної галузі.

У відомстві також висловили вдячність Федеральному міністерству внутрішніх справ Австрії та народу країни за постійну підтримку українських енергетиків.