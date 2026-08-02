Міненерго: Україна отримала енергетичне обладнання майже на 5 млн євро від чотирьох країн

Допомогу надали через Фонд підтримки енергетики України за фінансової підтримки міжнародних партнерів.

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Українські регіони цього тижня отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури загальною вартістю майже 5 млн євро. Допомогу надали через Фонд підтримки енергетики України за фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Про це повідомило Міненергетики України.

Зокрема, за підтримки Естонії до Запорізької області доставили допоміжне обладнання для технічного обслуговування енергетичної інфраструктури.

Завдяки фінансуванню Швеції було придбано важливе обладнання для нафтогазового сектору.

За внески Люксембургу для Харківської області закупили низку необхідних елементів енергетичного обладнання.

Фінансова підтримка Великої Британії дала змогу придбати елементи захисних конструкцій для однієї з українських енергетичних компаній.