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Міністр фінансів США випадково розкрив план по зміцненню японської єни

Скотт Бессент робив важливі нотатки під час засідання урядового кабінету Трампа.

Міністр фінансів США випадково розкрив план по зміцненню японської єни
Долар США і японська єна

Канцлер казначейства США, він же міністр фінансів Скотт Бессент на засіданні урядового кабінету Дональда Трампа став жертвою фотографів Reuters - один з присутніх кореспондентів зняв записник, на якому чиновник вирішив скласти собі "план завдань".

Бессент встиг написати лише один пункт - "купити японську єну на суму 5-10 мільярдів". Із цього зробили висновок, що міністерство фінансів США вперше з 2011 року має намір інвестувати в укріплення валюти Країни сонця, що сходить.

Нотатки Бессента збіглися в часі з діями японського уряду, який у п'ятницю вжив заходів щодо посилення єни. Завдяки втручанню регулятора курс відносно долара вдалося зменшити на 0,8% - до 157 єн за одну американську валютну одиницю. 

Пізніше джерела у Вашингтоні підтвердили, що уряд Трампа вирішив допомогти партнеру по "Великій сімці" у стабілізації валюти та вийти на ринок для купівлі єн.

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