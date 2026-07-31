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В Укрзалізниці зростуть тарифи на вантажні перевезення

Тарифи зростуть на 30% з 1 серпня 2026 року та ще на 15% з 1 січня 2027 року.

В Укрзалізниці зростуть тарифи на вантажні перевезення
Фото: Укрзалізниця/Telegram

В Укрзалізниці зростуть тарифи на вантажні залізничні перевезення.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці в Telegram.

Там зазначили, що індексацію проводять вперше за більш ніж чотири роки і це критичний крок, щоб Укрзалізниця продовжувала рух. Публікація рішення очікується 31 липня.

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Наказ передбачає індексацію тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30% та уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів (раніше ці тарифи залежали від того, який вантаж у них попередньо перевозився).

"Це перший перегляд вантажних тарифів із 2022 року. Весь цей час Укрзалізниця продовжує працювати під постійними російськими обстрілами. Практично щодня зазнає руйнувань залізнична інфраструктура, гинуть і отримують поранення залізничники. Пошкоджено понад 460 локомотивів і розгорнуто масштабні роботи щодо їх ремонту та відновлення, які потребують ритмічного фінансування", - йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що лише додаткові витрати на електроенергію порівняно з 2023 роком збільшилися для них більш ніж на 15 млрд грн. При цьому компанія останні 2,5 року не мала фінансової можливості індексувати заробітну плату залізничників.

Укрзалізниця запропонувала підвищити тарифи на 45%. Проте, це робитимуть у два етапи: на 30% з 1 серпня 2026 року та ще на 15% з 1 січня 2027 року.

  • "Укрзалізниця" підписала договір із ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на постачання ще 92 нових пасажирських вагонів. Закупівлю фінансують за кошти державного бюджету. 
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