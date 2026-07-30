Кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб.

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Україна отримала черговий транш 3,47 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб.

Про це написав у телеграмі премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України. Станом на сьогодні залучено 11,6 млрд: 3,2 млрд – на бюджетні потреби та 8,4 млрд – на оборонні.

«Дякую Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України», – додав Корецький.