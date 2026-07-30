​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаЕкономікаДержава
Спецтема
Defense Tech

Україна отримала транш 3,47 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan

Кошти спрямують на посилення оборони та фінансування першочергових потреб.

Україна отримала транш 3,47 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan
Сергій Корецький
Фото: Телеграм Сергія Корецького

Україна отримала черговий транш 3,47 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб.

Про це написав у телеграмі премʼєр-міністр України Сергій Корецький. 

Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України. Станом на сьогодні залучено 11,6 млрд: 3,2 млрд – на бюджетні потреби та 8,4 млрд – на оборонні.

«Дякую Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України», – додав Корецький. 

  • Перед цим стало відомо, що Рада Європейського Союзу затвердила зміни до механізму підтримки України Ukraine Facility та оновленого «Плану України» (Ukraine Plan). Він визначає перелік реформ, необхідних для отримання європейського фінансування.
  • Ukraine Support Loan – це кредитна програму підтримки України. Європейський парламент і Рада ЄС домовились про її створення у лютому 2026 року.
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies