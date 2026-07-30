Україна отримала черговий транш 3,47 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб.
Про це написав у телеграмі премʼєр-міністр України Сергій Корецький.
Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України. Станом на сьогодні залучено 11,6 млрд: 3,2 млрд – на бюджетні потреби та 8,4 млрд – на оборонні.
«Дякую Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України», – додав Корецький.
- Перед цим стало відомо, що Рада Європейського Союзу затвердила зміни до механізму підтримки України Ukraine Facility та оновленого «Плану України» (Ukraine Plan). Він визначає перелік реформ, необхідних для отримання європейського фінансування.
- Ukraine Support Loan – це кредитна програму підтримки України. Європейський парламент і Рада ЄС домовились про її створення у лютому 2026 року.