Уряд схвалив законопроєкт, що змінює правила оподаткування товарів, придбаних через іноземні маркетплейси

Йдеться про ПДВ на імпортні товари вартістю до 150 євро. Корецький заявив, що це питання підтримки українських виробників.

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Уряд схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який змінює правила оподаткування імпортних товарів, придбаних через іноземні маркетплейси.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Зараз імпортні товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ.

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Уряд пропонує скасувати цю пільгу, щоб привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше, не оподатковуватимуться.

"Ми повинні створити рівні умови для всіх учасників ринку. Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції. Очікуємо, що це рішення забезпечить понад 10 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку. Це ресурс для фінансування оборони, стійкості держави та розвитку української економіки", - зазначив прем'єр.

Якщо депутати підтримають відповідне рішення, то зміни почнуть діяти не раніше 2027 року.