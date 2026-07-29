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Уряд схвалив законопроєкт, що змінює правила оподаткування товарів, придбаних через іноземні маркетплейси

Йдеться про ПДВ на імпортні товари вартістю до 150 євро. Корецький заявив, що це питання підтримки українських виробників.

Уряд схвалив законопроєкт, що змінює правила оподаткування товарів, придбаних через іноземні маркетплейси
Сергій Корецький
Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Уряд схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який змінює правила оподаткування імпортних товарів, придбаних через іноземні маркетплейси.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Зараз імпортні товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ.

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Уряд пропонує скасувати цю пільгу, щоб привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

Приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше, не оподатковуватимуться.

"Ми повинні створити рівні умови для всіх учасників ринку. Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції. Очікуємо, що це рішення забезпечить понад 10 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку. Це ресурс для фінансування оборони, стійкості держави та розвитку української економіки", - зазначив прем'єр. 

Якщо депутати підтримають відповідне рішення, то зміни почнуть діяти не раніше 2027 року. 

  • Раніше, в ЄС запровадили мито у розмірі 3 євро на невеликі посилки, щоб стримати дешевий китайський імпорт. Посилки з товарами вартістю менше 150 євро більше не матимуть права на звільнення від податку «de minimis», яке використовують такі платформи, як Temu та Shein.
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