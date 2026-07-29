Уряд схвалив законопроєкт, що змінює правила оподаткування товарів, придбаних через іноземні маркетплейси

Уряд схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який змінює правила оподаткування імпортних товарів, придбаних через іноземні маркетплейси.
Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Зараз імпортні товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ.
Уряд пропонує скасувати цю пільгу, щоб привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу.
Приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше, не оподатковуватимуться.
"Ми повинні створити рівні умови для всіх учасників ринку. Це питання підтримки українських виробників і чесної конкуренції. Очікуємо, що це рішення забезпечить понад 10 млрд грн додаткових надходжень до бюджету щороку. Це ресурс для фінансування оборони, стійкості держави та розвитку української економіки", - зазначив прем'єр.
Якщо депутати підтримають відповідне рішення, то зміни почнуть діяти не раніше 2027 року.
- Раніше, в ЄС запровадили мито у розмірі 3 євро на невеликі посилки, щоб стримати дешевий китайський імпорт. Посилки з товарами вартістю менше 150 євро більше не матимуть права на звільнення від податку «de minimis», яке використовують такі платформи, як Temu та Shein.