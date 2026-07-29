Reuters: знижка на російську нафту Urals для Індії скоротилася до мінімуму через ситуацію на Близькому Сході

Ціна скоротилася до 1–2 доларів за барель порівняно з нафтою марки Brent.

Знижка на російську нафту сорту Urals, яка постачається до Індії, цього тижня скоротилася до 1–2 доларів за барель порівняно з еталонною нафтою Brent. Причиною стали побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням нафти з Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела серед трейдерів.

На початку липня російська нафта продавалася індійським покупцям зі знижкою понад 10 доларів за барель, однак ситуація на ринку різко змінилася.

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Індійські нафтопереробні заводи збільшили закупівлі російської сировини через нові ризики, пов'язані з військовими діями США проти Ірану та перебоями в судноплавстві через Ормузьку протоку.

За словами співрозмовників агентства, російська нафта цього року зарекомендувала себе як стабільне джерело постачання для індійських НПЗ. Водночас вони наголошують, що ціни залишаються нестабільними через геополітичну напруженість.

Як зазначає агенство, цього тижня закупівлі російської нафти наростив і Китай. У другому кварталі імпорт сирої нафти до Індії з Росії та країн Латинської Америки зріс, тоді як постачання з Близького Сходу скоротилися через логістичні проблеми в районі Ормузької протоки.

Після запровадження західних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну Росія переорієнтувала більшість експорту нафти з європейського на азійські ринки, а Індія та Китай залишаються її найбільшими покупцями.

Нещодавно Bloomberg писав, що минулого місяця в портах Індії вивантажили понад 2,3 мільйона барелів російської нафти на день, і в липні поставки залишаються близько цього рівня.