У Швеції засудили ексконсультанта збройних сил за спробу шпигунства на користь Росії

Крім того, він фігурує у справі про підготовку до вбивства.

Суд у Стокгольмі визнав винним у спробі шпигунства для Росії ІТ-фахівця іранського походження, який з 2018 по 2022 рік працював консультантом для шведської армії.

Окрім вироку, у чоловіка виявили серйозні ментальні проблеми, тому суд зобов’язав його пройти психіатричне лікування, передає «Європейська правда» з посиланням на AFP.

Слідство встановило, що наприкінці минулого року під час поїздки до Москви засуджений намагався передати російським спецслужбам секретну інформацію, отриману під час роботи на оборонне відомство. Напередодні візиту він виходив на зв'язок із представниками ФСБ та військової розвідки РФ, розраховуючи обміняти дані на російське громадянство і політичний притулок.

Правоохоронці знайшли докази того, що для складання звернення про надання захисту чоловік використовував штучний інтелект.

Сам засуджений, який народився в Ірані, але від народження мешкає у Швеції, свою провину заперечує. Окрім шпигунства, правоохоронці перевіряють його причетність до підготовки вбивства у межах окремого розслідування.