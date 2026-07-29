Туск знову закликав Навроцького засудити напади на українців. Відповіддю поки є мовчання

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повторно публічно звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом засудити напади на українців та інші прояви насильства на національному ґрунті.

Про це Туск заявив під час пресконференції у Варшаві, пише Укрінформ.

За словами глави уряду, поведінка президента шкодить репутації країни.

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«Відповіддю поки що є мовчання», – сказав прем'єр, коментуючи своє вчорашнє звернення до Навроцького.

Туск наголосив, що всі політичні лідери повинні чітко засудити насильство. Він нагадав, що Польща багато років формувала імідж безпечної та відкритої держави, але втратити цю репутацію можна дуже швидко.

За словами прем'єра, останнім часом у соцмережах дедалі частіше з'являються відео з нападами на польських вулицях. Такі випадки загрожують не лише безпеці людей, а й національним інтересам. Туск зауважив, що президент раніше позитивно відгукувався про бійки футбольних хуліганів, називаючи їх «шляхетними чоловічими поєдинками».

Крім того, прем'єр пов'язав зростання кількості нападів із риторикою окремих представників правого політичного табору. Він згадав заяви лідера партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського про створення загонів самооборони, а також висловлювання праворадикального активіста Роберта Бонкевича.

Також один із підозрюваних у нападі на українську пару у Вроцлаві називав себе у соцмережах «захисником польського кордону».

Що відомо про останні напади на українців у Польщі?