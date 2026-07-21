У Польщі затримали двох чоловіків, які побили пенсіонера за захист українського хлопчика

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Поліція Польщі затримала двох підозрюваних у жорстокому побитті жителя Познані, який заступився за українського хлопчика.

Про це повідомила прессекретарка МВС країни Кароліна Галецька на платформі Х.

Затриманими виявилися чоловіки, які вже неодноразово мали проблеми із законом і несли відповідальність за кримінальні правопорушення, а один із них — за злочини, пов'язані з наркотиками.

Уже завтра затриманих доставлять до прокуратури, де їм офіційно оголосять про підозру.