У Польщі затримали двох чоловіків, які побили пенсіонера за захист українського хлопчика

Поліція Польщі затримала двох підозрюваних у жорстокому побитті жителя Познані, який заступився за українського хлопчика.
Про це повідомила прессекретарка МВС країни Кароліна Галецька на платформі Х.
Затриманими виявилися чоловіки, які вже неодноразово мали проблеми із законом і несли відповідальність за кримінальні правопорушення, а один із них — за злочини, пов'язані з наркотиками.
Уже завтра затриманих доставлять до прокуратури, де їм офіційно оголосять про підозру.
- Крім того, у Польщі розслідують напад на двох українських дітей. Інцидент стався у місті Легниця ввечері 18 липня. До двох 13-річних громадянок України біля басейну підійшла жінка і вдарила їх.
- Також раніше на двох українських дівчат напав чоловік в автобусі. Поляк кричав дітям, щоб вони повертались в Україну. Як виявилось, це був місцевий водій, який перебував на лікарняному. За інцидент його звільнили з роботи.