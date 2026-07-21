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У Польщі затримали двох чоловіків, які побили пенсіонера за захист українського хлопчика

Зловмисники раніше мали проблеми із законом.

У Польщі затримали двох чоловіків, які побили пенсіонера за захист українського хлопчика
затримані нападники у Польщі
Фото: Х/ Karolina Gałecka

Поліція Польщі затримала двох підозрюваних у жорстокому побитті жителя Познані, який заступився за українського хлопчика. 

Про це повідомила прессекретарка МВС країни Кароліна Галецька на платформі Х.

Затриманими виявилися чоловіки, які вже неодноразово мали проблеми із законом і несли відповідальність за кримінальні правопорушення, а один із них — за злочини, пов'язані з наркотиками.

Уже завтра затриманих доставлять до прокуратури, де їм офіційно оголосять про підозру.

  • Крім того, у Польщі розслідують напад на двох українських дітей. Інцидент стався у місті Легниця ввечері 18 липня. До двох 13-річних громадянок України біля басейну підійшла жінка і вдарила їх.
  • Також раніше на двох українських дівчат напав чоловік в автобусі. Поляк кричав дітям, щоб вони повертались в Україну. Як виявилось, це був місцевий водій, який перебував на лікарняному. За інцидент його звільнили з роботи.
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