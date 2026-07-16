На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області

У Полтавському районі знайшли мертвим колишнього працівника правоохоронного органу.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції Полтавської області.
"16 липня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про смерть 44-річного чоловіка за місцем його проживання у Карлівській громаді Полтавського району. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що померлий є колишнім працівником правоохоронних органів", – йдеться в повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство з приміткою самогубство) Кримінального кодексу. Тривають необхідні слідчі дії для встановлення обставин події.
Джерела в правоохоронних органах уточнили агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про колишнього керівника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа, його було знайдено із вогнепальним пораненням.
"За попередніми даними, смерть чоловіка могла настати внаслідок самогубства. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу", – повідомили правоохоронці.
- Сергій Чиж (1982 р.н.) в органах внутрішніх справ із 2000 року. Він служив на різних посадах у міліції на Полтавщині. З листопада 2015 року був заступником начальника ГУ Нацполіції у Полтавській області – начальником слідчого управління.
- З жовтня 2017 року обіймав аналогічну посаду в ГУ Нацполіції в Харківській області.
- 23 листопада 2021 року Чиж очолив поліцію Сумщини.