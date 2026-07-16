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На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області

Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство з приміткою самогубство). 

На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Сергій Чиж

У Полтавському районі знайшли мертвим колишнього працівника правоохоронного органу.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Полтавської області.

"16 липня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про смерть 44-річного чоловіка за місцем його проживання у Карлівській громаді Полтавського району. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що померлий є колишнім працівником правоохоронних органів", – йдеться в повідомленні. 

Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство з приміткою самогубство) Кримінального кодексу. Тривають необхідні слідчі дії для встановлення обставин події.

Джерела в правоохоронних органах уточнили агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про колишнього керівника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа, його було знайдено із вогнепальним пораненням.

"За попередніми даними, смерть чоловіка могла настати внаслідок самогубства. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу", – повідомили правоохоронці.

  • Сергій Чиж (1982 р.н.) в органах внутрішніх справ із 2000 року. Він служив на різних посадах у міліції на Полтавщині. З листопада 2015 року був заступником начальника ГУ Нацполіції у Полтавській області – начальником слідчого управління. 
  • З жовтня 2017 року обіймав аналогічну посаду в ГУ Нацполіції в Харківській області.
  • 23 листопада 2021 року Чиж очолив поліцію Сумщини
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