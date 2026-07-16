На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області

У Полтавському районі знайшли мертвим колишнього працівника правоохоронного органу.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Полтавської області.

"16 липня близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про смерть 44-річного чоловіка за місцем його проживання у Карлівській громаді Полтавського району. Під час першочергових слідчих дій встановлено, що померлий є колишнім працівником правоохоронних органів", – йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство з приміткою самогубство) Кримінального кодексу. Тривають необхідні слідчі дії для встановлення обставин події.

Джерела в правоохоронних органах уточнили агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про колишнього керівника Головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа, його було знайдено із вогнепальним пораненням.

"За попередніми даними, смерть чоловіка могла настати внаслідок самогубства. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу", – повідомили правоохоронці.