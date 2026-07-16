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Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Серед іншого, Коордштаб висловив вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.