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Росіяни вдарили по Криворізькому району: є загиблі та поранені

Серед поранених у Глеюватській громаді – 13-річна дитина.

Росіяни вдарили по Криворізькому району: є загиблі та поранені
наслідки атаки РФ по Криворіжжі
Фото: Дніпропетровська ОВА

Удень 15 липня російські війська атакували Криворізький район Дніпропетровщини. Унаслідок російського терору загинула людина, двоє отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, двоє дістали поранень. Ворог атакував Криворізький район. У Софіївській громаді на трасі загинув 62-річний водій вантажівки", – ідеться у повідомленні. 

У Глеюватській громаді постраждали 13-річний хлопчик та 69-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу. 

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