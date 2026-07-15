Генштаб підтвердив ураження 20 суден і РЛС ворога

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Генштаб підтвердив ураження 17 нафтових танкерів, двох танкерів-газовозів, буксира, радіолокаційної станції та іншої військової техніки 14 і 15 липня. Нафтові танкери Росія використовує для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Танкери-газовози забезпечують транспортування скраплених вуглеводневих газів і підтримують функціонування паливно-енергетичного сектору окупантів. Про це йдеться в повідомленні ГШ.

«Також уражено радіолокаційну станцію противника у районі Новозлатополя Запорізької області. Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Докучаєвську та склад боєприпасів противника у Маріуполі Донецької області», – йдеться у повідомленні.