Генштаб підтвердив ураження 20 суден і РЛС ворога

Генштаб підтвердив ураження 17 нафтових танкерів, двох танкерів-газовозів, буксира, радіолокаційної станції та іншої військової техніки 14 і 15 липня. Нафтові танкери Росія використовує для транспортування нафти і нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.
Танкери-газовози забезпечують транспортування скраплених вуглеводневих газів і підтримують функціонування паливно-енергетичного сектору окупантів. Про це йдеться в повідомленні ГШ.
«Також уражено радіолокаційну станцію противника у районі Новозлатополя Запорізької області. Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Докучаєвську та склад боєприпасів противника у Маріуполі Донецької області», – йдеться у повідомленні.
- 17 танкерів, газовози і буксир у Чорному морі сьогодні вночі вразили Сили безпілотних систем. Командувач Мадяр повідомив, що СБУ розширили операцію на Чорне море. До цього вони атакували понад 160 суден ворога в Азовському.