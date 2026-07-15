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На Закарпатті працівників установи виконання покарань підозрюють у крадіжці тонни м'яса та риби

За два роки до пенітенціарних установ всіх установ постачали продукти на понад 100 млн грн за документами про якість і безпечність, які мають ознаки підробки. 

На Закарпатті працівників установи виконання покарань підозрюють у крадіжці тонни м'яса та риби

Прокурори спільно з правоохоронцями виявили масштабні порушення під час постачання продуктів харчування до установ Державної кримінально-виконавчої служби України.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Перевірки показали, що у 2025-2026 роках до пенітенціарних установ постачали продукти на понад 100 млн грн за документами про якість і безпечність, які мають ознаки підробки. 

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Постачальники подавали декларації виробників та інші документи, що мали підтверджувати походження й якість продукції. Водночас частина виробників, зазначених у цих документах, фактично таку продукцію не виготовляла.

Крім того, прокурори встановили факти постачання продуктів невідомого походження у більшості регіонів України.

За цими фактами правоохоронці розслідують майже 400 кримінальних проваджень за ст. 191, 325, 358 та 366 КК України. 

Йдеться про можливу розтрату бюджетних коштів під час постачання продуктів для установ ДКВС, підроблення офіційних документів, службове підроблення, а також порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам.

Окремий випадок викрили на Закарпатті. Прокурори спільно з територіальним управлінням ДБР встановили, що працівники установи виконання покарань незаконно заволоділи майже тонною м’ясної та рибної продукції. За інформацією слідства, її планували надалі збувати.

Двом посадовцям установи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

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