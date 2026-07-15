На банкноті 2000 гривень зі Стусом замінять шрифт номіналу через його подібність з російським

Юридично претензій не було, але голова НБУ зазначив, що на банкноті з людиною, яку вбила Росія, не повинно бути нічого, що асоціюватиметься з російським.

На банкноті 2000 гривень змінять шрифт номіналу. Про це повідомив у дописі голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він зазначив, що в фаховій спільноті виникла дискусія стосовно каліграфії номіналу. Шрифт стилістично подібний до того, який розробила російська дизайнерка.

«Можна було б сперечатися про гліфи й ліцензії. Юридично ми в порядку. Але я поставив собі інше питання: чи може на банкноті з людиною, яку вбила росія, бути бодай тінь асоціації з рф? Відповідь очевидна. Тому маємо єдино правильне рішення. Напис номіналу буде змінено», – сказав він.

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В НБУ додали, що графічне зображення літер напису створять у повній відповідності до вигляду літер в офіційній кириличній версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій.

На банкноті 2000 гривень зображено дисидента, письменника Василя Стуса, який в 1985 році загинув в російському таборі Пермського краю.

Нацбанк пояснив, що елементи дизайну банкнот виготовляють його художники в спеціальному захищеному програмному середовищі, яке унеможливлює використання сторонніх неавторизованих елементів, зокрема пакетів шрифтів. Використання авторських творів замість готових продуктів передбачене для забезпечення підвищення рівня захищеності банкнот. За основу для створення написів художники Національного банку використовують окремі елементи ліцензійних шрифтів, що в процесі можуть видозмінюватися художниками (у межах наявної ліцензії) як авторська версія.