Конфлікт у роздягальні англійців проти культу Мессі аргентинців

В аргентинців натомість ситуація дещо інша. У таборі чинних чемпіонів світу спокійно – принаймні поза полем. А от перемагати на турнірі все складніше. У чвертьфіналі ЧС-2026 Аргентина ледь здолала Швейцарію: основний час завершився внічию 1:1. Навіть після вилучення Бреля Емболо наприкінці другого тайму зламати суперника вдалося тільки в овертаймі. Головним героєм матчу, як завжди, став Ліонель Мессі, хоч він не забивав. Усі, включно з футболістами, говорять про нього. Лео для аргентинців – напівбог, і це може стати проблемою вже в наступному матчі.

Збірна Англії – команда «трьох левів» – традиційно входить до числа фаворитів будь-якого міжнародного турніру, тому їхня поява у півфіналі виглядає логічно. З нинішнім поколінням гравців на менше й не розраховували. На шляху до цієї стадії у чвертьфіналі вони обіграли Норвегію – темну конячку турніру. Попри це, публічно отримали на горіхи від власного тренера Томаса Тухеля й вступили з ним у конфлікт.

Беллінгем проти Тухеля

Джуд Беллінгем нарешті став для англійців тим футболістом, якого так не вистачало «левам» упродовж років, – лідером на полі. В історії англійського футболу вистачало якісних півзахисників. Уболівальники зі стажем можуть згадати Френка Лемпарда, Стівена Джерарда, Пола Скоулза, Джордана Гендерсона, але жоден із них не мав настільки великий вплив на гру.

Фото: EPA/UPG Джуд Беллінгем підказує партнерам під час матчу

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Саме цей гравець бере на себе відповідальність під час важких матчів, як із Норвегією у чвертьфіналі ЧС-2026. Джуд відзначився дублем. Перед цим він двічі розписався у воротах збірної Мексики в 1/8 фіналу. Півзахисник «Реала» забив 6 голів у 6 матчах на чемпіонаті світу в США, Мексиці та Канаді, тож його внесок у результати команди важко переоцінити. Це розуміє і сам Джуд. Тому саме він дозволив собі поставити під сумнів слова самого Томаса Тухеля – головного тренера збірної Англії. Німець (який же супротив його призначенню на цю посаду чинила англійська футбольна спільнота!) після гри з Норвегією заявив, що повністю незадоволений переможною (!) грою своєї команди.

До честі тренера, англійцям справді було важко у матчі з норвежцями. Вони пропустили першими, змогли відігратися на другій доданій до основного часу хвилині першого тайму, потім пропустили вдруге, але рефері скасував взяття воріт англійців. Добре, що в команді був Беллінгем, який до першого голу додав другий на старті першого овертайму. Тож, так, англійці мали проблеми, але їм протистояли висококласні футболісти на чолі з Ерлінгом Голандом і Мартіном Едегором.

Фото: EPA/UPG Емоції Томаса Тухеля під час матчу

Тухель був невблаганним.

«Сьогодні ми самі створили собі величезні проблеми. Підсумок чудовий, ми увійшли до четвірки найсильніших, але нашою грою я незадоволений практично у всьому. Було надто багато недбалості, технічних помилок, нам не вистачало швидкості та стабільності. Нам сьогодні пощастило. Але потрібно грати краще, ми зобов'язані додати», – різко відрізав він під час пресконференції після матчу.

Фото: EPA/UPG Беллінгем забиває Норвегії

Очевидно, це не могло сподобатися Джуду Беллінгему, який у цій команді і «носить рояль», і «грає на ньому». Півзахисник не підбирав слів, критикуючи тренера.

«Томас Тухель досить критично поставився до цієї гри? Можливо, він просто не знає, як це – грати в таких умовах проти Голанда, Едегора, Нуси, Серлота… Я думаю, що ми намагалися створити позитивну ігрову атмосферу, і ми повинні продовжувати це робити. Я можу лише похвалити нашу команду. Не можна вигравати кожну гру, володіючи м'ячем і роблячи тисячу передач. Іноді доводиться перемагати брудним способом, і ми зробили це сьогодні», – сказав він для BBC.

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Фото: EPA/UPG Німецький тренер Томас Тухель

Ігрова кар'єра Тухеля справді не вражає. Німець грав у друголігових командах «Штутгартер Кікерс» і «Ульм 1846» удома, а потім повісив бутси на цвях у 25 років. Та це не нівелює досягнення Тухеля-тренера, переможця Ліги чемпіонів УЄФА разом із «Челсі» в 2021 році.

Фото: EPA/UPG Джуд Белінгем розминається

Поки ні Джуд, ні Томас не робили кроків для (де)ескалації конфлікту. Атмосфера в роздягальні англійців не з найкращих, а попереду матч із найкращими – чинними чемпіонами світу.

Усі ставки на Мессі

Аргентинці натомість генерують диво в промислових масштабах упродовж чемпіонату світу 2026 року. Винесемо за дужки груповий етап, бо, на правду, рівень опозиції був доволі слабким. Справжнє випробування для чемпіонів світу почалося з 1/16 фіналу, де вони ледь не поступилися Кабо-Верде – чемпіонам уболівальників світу. Латиноамериканці перемогли з рахунком 3:2 (Мессі забив), не вразивши грою.

Після цього підопічні Ліонеля Скалоні ледь не вилетіли з турніру в матчі з Єгиптом. Врятуватися вдалося за 10 хвилин до завершення гри, відігравшись із 0:2 (Мессі забив і віддав результативний пас). Здавалося, що в матчі зі швейцарцями казка аргентинців закінчиться, але вони змогли переграти Швейцарію – 3:1 (Мессі асистував). Тишком-нишком Аргентина вже у півфіналі.

Фото: EPA/UPG Аргентинці підкидають Ліонеля Мессі після перемоги

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Очевидно, цього б не сталося без Ліонеля Мессі. Підбирати епітети, щоб описати його, – марна справа. Він має ключовий вплив на гру команди, і, найважливіше, на ментальність колективу.

Футболісти не приховують, що грають заради свого капітана.

Фото: EPA/UPG Мессі намагається перекинути Кобеля в матчі проти Швейцарії

Через це чемпіонам світу довелося будувати всю гру довкола Лео. Фактично під час кожної атаки Альварес, Мартінес й інші шукають пасом Мессі. І не завжди такі рішення приносять користь. Лео ж уже 39 років. Він і досі здатен завдати результативний удар з меж штрафного, виконати філігранний пас прямо на голову партнера по команді, але вже не може витримувати високий темп сучасного футболу 90 хвилин. Так, він – найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу й розділяє першу позицію рейтингу найрезультативніших гравців цього розіграшу ЧС з 8 голами, але ще не зустрічався з командами рівня Англії в нинішньому розіграші турніру.

Лео критично залежний від роботи своїх партнерів по команді. Вони бігають за нього, поки він сам пробігає (проходить) по шість кілометрів за гру, забирають на себе суперників, коли м'яч у Мессі, і загалом намагаються зробити все, аби Лео залишалося лише демонструвати свій геній. Але це все ще спорт, а Лео все ще людина. Чи зможе він грати під тиском жорстких і на десяток років молодших англійців? Знайдуться в збірній Аргентини футболісти, здатні взяти гру на себе й проігнорувати Лео задля блага команди?

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі поправляє свою капітанську пов'язку

Перед аргентинцями стоїть непросте завдання: перебігати набагато молодшу й, нема сенсу приховувати, якіснішу в технічному плані збірну. Англії натомість потрібно вирішити свої протиріччя, щоб не втратити фокус на полі. Бо Лео Мессі не потрібно багато моментів.

Матч Англія – Аргентина розпочнеться о 22:00 за Києвом 15 липня. LB.ua проведе текстову трансляцію матчу.