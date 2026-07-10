Як і чотири роки тому на Мундіалі-2022 у Катарі, збірна Франції у плей-оф переграла Марокко з рахунком 2:0, передає LB. Але цього разу протистояння європейців і африканців відбулося не у півфіналі, а на стадії 1/4 фіналу.

Перевага французів не викликала жодного сумніву: вони повністю контролювали хід гри і ще у першому таймі могли виходити вперед, але Кіліан Мбаппе не реалізував пенальті, який сам і заробив. Лідер "Ле Бльо" виправився по перерві, коли відкрив рахунок розкішним ударом під стійку. Для Мбаппе це вже був восьмий гол на чемпіонаті світу-2022 – стільки ж, як у Ліонеля Мессі.

До голу Кіліан додав ще й асист на Усмана Дембеле, який закрив питання про переможця. Матч Мбаппе не дограв – на 77-ій хвилині його з ушкодженням замінив Матета.

Франція стала першим півфіналістом Мундіалю і тепер чекатиме на визначення свого наступного суперника. Ним стане хтось із пари Іспанія – Бельгія.