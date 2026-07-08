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Швейцарія вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу після серії пенальті з Колумбією

Визначився суперник для Аргентини.

Швейцарія вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу після серії пенальті з Колумбією
Швейцарія - Колумбія 0:0 (4:3 пен.)
Фото: EPA/UPG

Збірна Швейцарії стала останнім чвертьфіналістом чемпіонату світу з футболу 2026 року, лише у серії пенальті перегравши Колумбію.

Це був єдиний матч на цій стадії, у якому команди взагалі не потішили глядачів голами, хоча колумбійці загалом були ближчими до того, щоб вирішити питання про переможця ще в основний або бодай додатковий час. Проте усі 15 ударів не досягли мети.

У реалізації одинадцятиметрових Швейцарія виявилася вправнішою: у європейській збірній свою спробу змарнував тільки Мануель Аканджі, в той час як у колумбійців капітан Девінсон Санчес пробив у поперечину, а Кучо Ернандес не переграв голкіпера Грегоря Кобеля.

За вихід у півфінал швейцарці зіграють з Аргентиною найкращого бомбардира та асистента Мундіалів усіх часів Ліонеля Мессі.

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