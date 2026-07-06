У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію

У Вишневому Київської області є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Вони становлять смертельну небезпеку й можуть вибухнути будь-якої миті, попередила міська територіальна громада в Facebook.
Екстрені, оперативні служби залучені до ліквідації наслідків російської атаки. Рятувальники і поліція проводять евакуацію з небезпечної території.
Якщо ви виявили підозрілий предмет:
- не наближайтеся до нього;
- не торкайтеся, не переміщуйте та не намагайтеся самостійно знешкодити;
- відійдіть на безпечну відстань;
- попередьте людей, які перебувають поруч;
- негайно повідомте про знахідку за телефонами 101 або 102.
У разі загрози повторної детонації:
- перебувайте у безпечному місці, подалі від вікон і скляних поверхонь;
- якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості – негайно ляжте на землю в будь-яке природне заглиблення, прикрийте голову руками та дочекайтеся припинення вибухів.
Мешканців громади закликали не заходите на території, де зафіксовано падіння уламків або тривають аварійно-рятувальні роботи, до офіційного повідомлення про завершення їх обстеження та розмінування.
З Вишневого і Крюківщини діятиме евакуація для тих, хто її потребує – знайти адреси можна на сторінках офіційної влади.
Контекст
Під час комібнованої атаки на столичний регіон Росія, крім цивільних об'єктів, пошкодила склад із боєприпасами. Детонація відбувається досі.
Удар вночі 6 липня вбив не менше 11 людей в Києві та одну людину в Бучанському районі. Поранені ще десятки людей.