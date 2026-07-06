У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію

Росіяни влучили в склад БК, який детонує досі – через кілька годин після атаки.

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У Вишневому Київської області є загроза повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Вони становлять смертельну небезпеку й можуть вибухнути будь-якої миті, попередила міська територіальна громада в Facebook.

Екстрені, оперативні служби залучені до ліквідації наслідків російської атаки. Рятувальники і поліція проводять евакуацію з небезпечної території.

Якщо ви виявили підозрілий предмет:

не наближайтеся до нього;

не торкайтеся, не переміщуйте та не намагайтеся самостійно знешкодити;

відійдіть на безпечну відстань;

попередьте людей, які перебувають поруч;

негайно повідомте про знахідку за телефонами 101 або 102.

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У разі загрози повторної детонації:

перебувайте у безпечному місці, подалі від вікон і скляних поверхонь;

якщо ви перебуваєте на відкритій місцевості – негайно ляжте на землю в будь-яке природне заглиблення, прикрийте голову руками та дочекайтеся припинення вибухів.

Мешканців громади закликали не заходите на території, де зафіксовано падіння уламків або тривають аварійно-рятувальні роботи, до офіційного повідомлення про завершення їх обстеження та розмінування.

З Вишневого і Крюківщини діятиме евакуація для тих, хто її потребує – знайти адреси можна на сторінках офіційної влади.

Контекст

Під час комібнованої атаки на столичний регіон Росія, крім цивільних об'єктів, пошкодила склад із боєприпасами. Детонація відбувається досі.

Удар вночі 6 липня вбив не менше 11 людей в Києві та одну людину в Бучанському районі. Поранені ще десятки людей.