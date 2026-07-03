Сприйняття смерті, фемінізм і мурали: Дослідження УІ про перетини культур Мексики й України

Водночас дослідниці знайшли вікно можливостей для посилення культурної співпраці України з Мексикою саме зараз та окреслили ключові виміри, на які варто зважати під час культурного діалогу.

За підсумками дослідження дійшли висновку, що українська культурна присутність в цій країні недостатня. Серед причин – брак інституцій та стриманість мексиканської політики в темі війни в Україні (зокрема через зокрема через інформаційну присутність Росії).

Перший текст – про Мексику. Авторками дослідження були художниця, консультантка УІ Тамара Іббара та керівниця відділу проєктів УІ в країнах Азії, Африки та Латинської Америки Анабель Сотело Рамінес. Свою роботу вони зробили на основі інтервʼю з експертами, а також аналізі доступних джерел.

Lb.ua ознайомилося з текстами досліджень і виокремило найцікавіше з них.

Український інститут опублікував результати низки досліджень про культурний контекст країн Латинської Америки, Азії та Африки. Їхня мета – допомогти українським діячам та інституціям ефективно будувати звʼязки і налагоджувати культурну співпрацю з цими країнами.

Історичний контекст

Мексиканська культура сформувалась у результаті переплетення культур корінних народ та іспанців, пояснюють у дослідженні. Перші заклали культурне підґрунтя, другі прийшли на ці території в XVI столітті та запровадили ієрархію на основі рас, примусову працю, принесли власну релігію та освіту.

Фото: Museo Nacional de Historia Знаменита мексиканська картина-мурал під назвою «Хуарес — символ Республіки проти французької інтервенції», присвячена подіям Другої французької інтервенції в Мексику (1861–1867) та легендарній битві під Пуеблою (яка відбулася 5 травня 1862 р).

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Колоніальна політика продовжилась й після здобуття Мексикою незалежності у 1821 році. XIX та XX століття стали періодом революцій. Зрештою, у 1929 році до одноосібної влади прийшла Інституційно-революційна партія (ІРП), яка трималась десятиліття – до 2000-х років. За цей час ІРП та організована злочинність замість протистояти, почали неформально співіснувати одне з одним.

Новообраний у 2006 році президент Феліпе Кальде розпочав «війну з наркокартелями», що призвела до гуманітарної кризи. Масові зникнення людей, примусове переміщення корінних спільнот та фемініциди (умисні вбивства жінок через їхню стать) – наслідки нарковійни, які існують й сьогодні.

Культурна рефлексія

Нині у мексиканській культурні знаходять відображення чутливі теми неоколоніалізму, внутрішньої колонізації корінних народів, расизму, екологічних проблем, зумовлених розвиненим криміналітетом, та зникнення людей.

Історії матерів, яким через неефективне правосуддя доводиться самостійно шукати зниклих дітей, все частіше стають сюжетами для кінематографу та візуального мистецтва.

Варто врахувати

Виклик для мексиканців на міжнародному рівні – національні стереотипи. Уявлення іноземців про ледачість, хаотичність, алкоголізм, агресивність цього народу, а також очікування фольклоризації від мексиканського мистецтва контрастують із реальністю, діляться мексиканські респонденти.

Водночас Україна може працювати з пʼятьма актуальними культурними напрямами для Мексики, зазначають у дослідженні.

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Фото: EPA/UPG Людина в костюмі Катріни під час параді «Catrinas Mundialistas» у Мехіко, 22 березня 2026 року. один із найвідоміших символів мексиканської культури — Катріна, елегантний жіночий образ у вигляді скелета, пов'язаний зі святом Дня мертвих

Перший – муралізм – монументальний живопис, який став частиною мексиканської ідентичності. Він зіставляється з переосмисленням українського монументального мистецтва сьогодні.

Другий – ставлення мексиканців до смерті. Для України культура колективного горювання та ритуального вшанування памʼяті може стати прикладом суспільного осмислення втрат. Однак йдеться не про поверхневе використання декорацій до Дня мертвих, а глибоке дослідження цієї культури. Інакше – такі дії матимуть негативний ефект, застерігають авторки дослідження.

Третій – феміністичні практики. Для Мексики це не лише боротьба з гендерною нерівністю, а й можливість висловитися антиколоніальним, корінним та квір-голосам. Саме ця точка дотику є найбільш органічною для України, де жінки в мистецтві та активізмі дедалі більше заявляють про себе у воєнному і постколоніальному контекстах, вважають дослідниці.

Четвертий – поезія та мови корінних народів. Науатль, сапотецька, майя юкатекська, отома – ці та інші корінні мови відносно нещодавно здобули писемність та репрезентують сучасну корінну мексиканську літературу. Для корінних мексиканців, як і українців, мова не лише засіб спілкування, а й питання власного існування.

Останній – народне мистецтво та ремесла. Кераміка, текстиль, маски для мексиканців –не просто декорації, а спосіб показати ідентичність. Українське народне мистецтво відтворює культурну памʼять та традиції. Тому можливий діалог на рівні цих збережених традицій.

Фото: pexels/alex-salazar Місцевий ринок народних промислів у Сан-Андрес-Уаяпамі штат Оахака

Українська (не)присутність у Мексиці

Над культурною присутністю ефективно працюють Українсько-мексиканський культурний центр, який ініціює культурні проєкти, та Посольство України в Мексиці, під чиїм патронатом відбувається низка ініціатив, оцінюють дослідниці.

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Йдеться про обʼєднувальні культурні заходи, національні стенди на «Ярмарку культур країн-друзів» та Міжнародному ярмарку «Feria de todos los Santos», програму заходів навколо проєкту «На лінії фронту. Українське мистецтво, 2013-2019 роки», покази українського кіно та проведення Днів української культури в університетах країни.

Серед інших подій – участь українських письменників у Ґвадалахарському книжковому ярмарку – одному з найбільших та найвпливовіших культурних заходів Латинської Америки – у 2023 році (за інформаційного партнерства) та у 2024-2025 роках (з ініціативи Українського інституту).

Фото: Посольство України в Мексиці/Facebook Посолка України Оксана Драмарецька та колумбійський письменник Ектор Абад Фасіолінс на презентації книги 'Дім для Дома' Вікторії Амеліної, Ґвадалахарський книжковий ярмарок, 30 листопада 2023 року.

Проте, таких інституцій бракує – натомість роль «неформальних послів» перебирають на себе окремі митці та культурні діячі, звертають увагу дослідниці.

Перешкоди vs вікно можливостей для України

На політичні та культурні відносини між Україною та Мексикою значно впливають проросійські симпатії, йдеться в дослідженні. Основна їхня причина – спільна антипатія Мексики та Росії до США, яка формувалася впродовж історії та зберігається досі. Водночас мексиканці не знають про радянські злочини та колоніальну російську політику щодо України.

На цей історичний контекст накладається висока інформаційна присутність Росії в Мексиці – здебільшого через російські медіа «RT en Español» та «Sputnik Mundo», які працюють на латиноамериканську авдиторію. Проте, російські наративи не є абсолютно дієвими, адже 60% мексиканців мають негативне ставлення до Владіміра Путіна, тоді як позитивно його оцінюють близько 20%, наголошують у дослідженні.

Інша перешкода – ототожнення України з образом проблемної Східної Європи, де, на думку мексиканців, панують авторитаризм, патріархат та обмежують права людей.

Україна може співпрацювати з Мексикою через гострі суспільні теми, близьким обидвом державам. Колективна травма, боротьба за мовну та культурну ідентичності, пошуки зниклих та феміністичні практики можуть стати полем для діалогу. Важливо, щоб цей діалог відбувався системно за інституційної підтримки, зауважують дослідниці. Вони також пропонують: