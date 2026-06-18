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Геноцид мая. Частина перша: піраміди, конкістадори і креоли

Автор цієї статті мав можливість особисто дослідити регіони цивілізації мая, чиї нащадки до цього часу живуть у Гватемалі, Гондурасі, Белізі, Сальвадорі й Мексиці. У численних контактах з мая мене вразили три речі: давні пам’ятки цієї цивілізації, надзвичайна приязність людей, які весь час посміхаються, а також той жах, який вони пережили під час геноциду на початку 1980-х. Як і про більшість інших геноцидів, про «тихий голокост» мая в Україні мало що відомо. Цією публікацією ми разом з LB.ua продовжуємо заповнювати лакуни знання про геноциди у світі, у тому числі у Гватемалі.

Почнімо з давнини. У Центральній Америці, або Мезоамериці, місцеві народи розвивалися, мігрували, перемішувалися й організовувалися в держави. Про якісь ми знаємо, а про якісь ні. Першою відомою цивілізацією, про яку нам відомо і яка дала початок цивілізаціям мая, сапотеків й ацтеків, була культура ольмеків — близько XV–V століття до Різдва Христового. У ній виникли перші міста з пірамідами-акрополями, ранні форми писемності, календаря й культу. Піраміди символізували й цементували релігійні й соціальні ієрархії, які стали базовою рисою всіх місцевих цивілізацій.

 

Піраміда Місяця в місті Теотіуакан — одному з найдавніших мезоамериканських.
Фото: Кирило Говорун
Піраміда Місяця в місті Теотіуакан — одному з найдавніших мезоамериканських.

Коли перші іспанські колоністи дісталися Мезоамерики, там домінувала імперія Ацтеків зі столицею в Теночтітлані — на місці сучасного Мехіко. Це був потрійний союз міст-держав Теночтітлана, Тескоко й Тлакопана, укладений 1428 року. Ацтеки створили те, що ми сьогодні називаємо імперією, на основі релігії, яка не знала милосердя й потребувала людських жертв.

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Цомпантлі — платформа черепів у Чичен-Іці.
Фото: Кирило Говорун
Цомпантлі — платформа черепів у Чичен-Іці.

Пірамідальна структура влади ацтеків і їхня жорстокість до завойованих народностей стали причиною стрімкого падіння від значно менш численних іспанців. Достатньо було взяти під контроль верхівку цієї піраміди — схопити правителя Монтесуму ІІ, щоб уся імперія посипалася. Іспанцям також об’єднали довкола себе інші поневолені ацтеками племена.

 

<i>Площа трьох культур у Мехіко. Тут перетинаються три епохи: ацтекська з руїнами давнього міста Тлателолько, яке було головним торговим центром імперії; іспанська, яку представляє церква Сантьяго-де-Тлателолько XVI століття, побудована на місці колишнього ацтекського храмового комплексу; і сучасна мексиканська з її багатоквартирними будинками позаду церкви. У 1521 році тут відбулася кривава битва, що серед інших призвела до падіння Ацтекської імперії.</i>
Фото: Кирило Говорун
Площа трьох культур у Мехіко. Тут перетинаються три епохи: ацтекська з руїнами давнього міста Тлателолько, яке було головним торговим центром імперії; іспанська, яку представляє церква Сантьяго-де-Тлателолько XVI століття, побудована на місці колишнього ацтекського храмового комплексу; і сучасна мексиканська з її багатоквартирними будинками позаду церкви. У 1521 році тут відбулася кривава битва, що серед інших призвела до падіння Ацтекської імперії.

Архітектором перемоги над ацтеками був Ернан Кортес (1485–1547). Як і значна кількість інших конкістадорів, він походив з найбіднішого регіону Іспанії — Естремадури. Більшості відтіль не було що втрачати вдома, а за океаном вони мали шанс збагатитися, здобути вищий соціальний статус. Якщо, звичайно, вдалося вижити. Чимось вони нагадують російських есвеошників.

Місце народження Ернана Кортеса в іспанському Медельїні.
Фото: Кирило Говорун
Місце народження Ернана Кортеса в іспанському Медельїні.

Завоювати ацтеків Кортесові допомогли представники іншого давнього мезоамериканського народу — мая. Коли іспанці дісталися до Америки, золота доба цього народу залишилася далеко в минулому. Класичним періодом цивілізації мая вважають проміжок між ІІІ і Х століттями після Різдва Христового. Мая не мали централізованої держави, але були подібні до грецьких полісів, як Тікаль у теперішній Гватемалі, Копан у Гондурасі або Шунантунич у Белізі.

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Храм Великого Ягуара у Тікалі (Гватемала) — одна з найвідоміших споруд мая, зведена в 730-х роках нашої ери.
Фото: Кирило Говорун
Храм Великого Ягуара у Тікалі (Гватемала) — одна з найвідоміших споруд мая, зведена в 730-х роках нашої ери.

Репліка храму Розаліла (Rosalila) у Копані (Гондурас), який ще називають Маянськими Афінами. Оригінал захований усередині піраміди, бо мая не руйнували старих храмів, а вбудовували їх у нові. Завдяки цьому зберігалися кольори оригінального декору, відтворені на репліці.
Фото: Кирило Говорун
Репліка храму Розаліла (Rosalila) у Копані (Гондурас), який ще називають Маянськими Афінами. Оригінал захований усередині піраміди, бо мая не руйнували старих храмів, а вбудовували їх у нові. Завдяки цьому зберігалися кольори оригінального декору, відтворені на репліці.

Піраміда <i>El Castillo</i> в маянському місті Шунантуничі (Беліз).
Фото: Кирило Говорун
Піраміда El Castillo в маянському місті Шунантуничі (Беліз).

З ІХ століття класична цивілізація мая занепадає, і її центр переміщується на північ — на півострів Юкатан у теперішній Мексиці. Тут виникають нові центри, такі як Чичен-Іца чи Ушмаль, де класична маянська культура змішується з тубільними. Певні сторони культу, що його практикували мая, сягають свого апогею, як у найбільшому в Мезоамериці полі для ритуальної гри у мʼяч. Ця гра відтворювала космогонію мая та завершувалася жертвопринесеннями, людськими. Причому офірувати могли й тими, хто програв, і тими, хто переміг. Але найчастіше вбивали полонених.

Велике поле для священної гри в мʼяч у Чичен-Іці.
Фото: Кирило Говорун
Велике поле для священної гри в мʼяч у Чичен-Іці.

 

Маянська нефритова маска у столиці Юкатану Меріді. Нефрит для таких виробів зазвичай привозили з традиційних територій у Гватемалі.
Фото: Кирило Говорун
Маянська нефритова маска у столиці Юкатану Меріді. Нефрит для таких виробів зазвичай привозили з традиційних територій у Гватемалі.

Піраміда Віщуна (Pirámide del Adivino) в маянському місті Ушмаль (Uxmal) на півострові Юкатан.
Фото: Кирило Говорун
Піраміда Віщуна (Pirámide del Adivino) в маянському місті Ушмаль (Uxmal) на півострові Юкатан.

Кортес, воюючи проти ацтеків, захопив і декілька поселень мая. Так отримав цінні знання про ацтеків:  поділилися ними іспанський священник Херонімо де Агілар, який зазнав корабельної трощі біля Юкатану й потрапив до мая, відтак прожив серед них вісім років; а також полонянка Малінче, яку іспанці називали донья Марина. Вона була донькою вождя з регіону на межі мая й ацтеків, через що знала мови обох народів. Її спочатку продали в рабство, а потім вона дісталася Кортесу. Завдяки знанням Агілара й Малінче Кортес урешті зміг швидко завоювати ацтеків.

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Самих же мая завойовували інші конкістадори. На Юкатані це була родина де Монтехо, а у Гватемалі — Педро де Альварадо, права рука Кортеса, він діяв за його мандатом. Теж родом з Естремадури. 

Хоч мая були слабші за ацтеків, завойовувати їх виявилося складніше. Тому що вони не мали централізованої піраміди влади й були розпорошені на величезних територіях. Але конкістадори підкорили і їх. Тобто тих, хто вижив. Протягом першого століття-півтора після контакту з європейцями загинули 80–90 % місцевого населення. Особливо постраждали мая на Юкатані. У Гватемалі, де вони заховалися в горах, втрати були менші. Там з цивілізаційного гегемона вони поступово перетворилися на маргіналів з майже стертою історичною памʼяттю.

Маянський камінь серед гватемальського лісу.
Фото: Кирило Говорун
Маянський камінь серед гватемальського лісу.

У Новій Іспанії корона створила дві республіки — для іспанців (República de Españoles) й «індіанців» (República de Indios). Розділення нагадувало пізнішу систему апартеїду в Південній Африці. Єдине — до змішання рас в Америці, на відміну від Африки, ставилися з розумінням, включали метисів і мулатів до соціальних пірамід, які також нагадували систему каст в Індії.

У цій системі мая разом з іншими тубільними народами зайняли найнижчий щабель. Вище за них були метиси й мулати — нащадки міжрасових стосунків, ще вище — креоли, тобто народжені в Америці нащадки іспанців по обох лініях, на самому верху — іспанці з Іспанії, яких звали пенінасулярес. Країна проходила через різноманітні політичні й соціальні трансформації, а мая так і залишалися геть унизу соціальної піраміди.

(Далі буде.)

Архімандрит Кирило Говорун
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