Apple підвищить ціни через здорожчання чипів на тлі розвитку ШІ

Мікросхеми пам'яті є критично важливими компонентами для гаджетів, зокрема мобільних телефонів, проте бум штучного інтелекту спричинив стрімке зростання їхньої вартості впродовж останніх місяців.

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Apple планує підвищити ціни на свою продукцію, оскільки вартість мікросхем пам'яті, які вона використовує, різко зросла.

Про це заявив генеральний директор Apple Тім Кук, який йде у відставку, пише BBC.

За його словами, підвищення цін “неминуче”, оскільки ситуація з мікросхемами пам'яті стала “нестійкою”.

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Він не зазначив, коли саме зростуть ціни та яких товарів це торкнеться. Також наразі невідомо, чи вплине подорожчання на iPhone 18, реліз якого очікується у вересні.

Мікросхеми пам'яті є критично важливими компонентами для гаджетів, зокрема мобільних телефонів, проте бум штучного інтелекту спричинив стрімке зростання їхньої вартості впродовж останніх місяців.

Мікросхеми пам’яті є важливими компонентами в інтелектуальних пристроях, таких як мобільні телефони, але стрімкий розвиток штучного інтелекту (ШІ) призвів до зростання їхніх цін в останні місяці.

“Ми робимо все можливе, щоб стримати стрімке зростання витрат, з яким ми стикаємося, і намагалися захистити клієнтів від підвищення цін, але ситуація стала неконтрольованою”, – заявив Кук у коментарі Wall Street Journal.

Коментарі Кука з'явилися після того, як інші технологічні гіганти звернули увагу на тиск у галузі виробництва мікросхем.

BBC додає, що компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) не виключає підвищення цін, оскільки інфляція збільшує її витрати.

TSMC виробляє найсучасніші мікросхеми, розроблені такими компаніями, як Apple, Nvidia та AMD.

Згідно з очікуванням Samsung, дефіцит поставок мікросхем пам'яті призведе до зростання цін на електронні пристрої.

Ціна на оперативну пам'ять – зазвичай один з найдешевших комп'ютерних компонентів – з жовтня 2025 року зросла більш ніж удвічі.