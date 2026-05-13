ГоловнаЕкономікаДержава

«Податок на Google» приніс Україні понад 6,9 млрд грн за чотири місяці 2026 року

Таким чином надходження зросли на 1,5 млрд грн порівняно з відповідним періодом минулого року. 

В. о. голови Податкової служби Леся Карнаух
Фото: Податкова служба

За перші чотири місяці 2026 року компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6,9 млрд гривень так званого «податку на Google», повідомляє Податкова служба.

У валютному еквіваленті це:

  • 52 млн євро;
  • 97,6 млн доларів США.

«Надходження зросли на 1,5 млрд грн порівняно з відповідним періодом минулого року. Серед найбільших платників: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming. Сервісами цих компаній ми користуємося щодня. Йдеться про рекламу, стримінгові платформи, онлайн-ігри, застосунки, маркетплейси», – розповіла в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух

Вона додала, що з початку цього року ще 9 компаній – нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. 

Загалом на сьогодні – вже 154 міжнародні компанії, які офіційно сплачують «податок на Google».

«Рівні правила для всіх учасників ринку – це те, що активно впроваджуємо. Незалежно від того, чи це локальна компанія, чи глобальна корпорація», – додала очільниця ДПС. 

За чинним законодавством, іноземна компанія зобов’язана зареєструватися платником ПДВ в Україні, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг її електронних послуг для українських користувачів перевищив суму еквівалентну 1 000 000 гривень.

