За перші чотири місяці 2026 року компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги українським користувачам, сплатили до держбюджету понад 6,9 млрд гривень так званого «податку на Google», повідомляє Податкова служба.

У валютному еквіваленті це:

52 млн євро;

97,6 млн доларів США.

«Надходження зросли на 1,5 млрд грн порівняно з відповідним періодом минулого року. Серед найбільших платників: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games, Wargaming. Сервісами цих компаній ми користуємося щодня. Йдеться про рекламу, стримінгові платформи, онлайн-ігри, застосунки, маркетплейси», – розповіла в. о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Вона додала, що з початку цього року ще 9 компаній – нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні.

Загалом на сьогодні – вже 154 міжнародні компанії, які офіційно сплачують «податок на Google».

«Рівні правила для всіх учасників ринку – це те, що активно впроваджуємо. Незалежно від того, чи це локальна компанія, чи глобальна корпорація», – додала очільниця ДПС.

За чинним законодавством, іноземна компанія зобов’язана зареєструватися платником ПДВ в Україні, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг її електронних послуг для українських користувачів перевищив суму еквівалентну 1 000 000 гривень.