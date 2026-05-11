​Держфінмоніторинг починає перевіряти великі операції з готівкою

Йдеться про суми, які використовують для придбання нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента.

Державна служба фінансового моніторингу почала окремо аналізувати великі операції з готівкою.

Про це повідомив у Telegram голова відомства Філіп Пронін.

Він зазначив, що перевірятимуть не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента.

"Для розуміння масштабу: умовно елітне авто за $100 000 – це понад 4,3 млн грн і близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій. Тому, коли такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів – не формальність, а необхідність. Насамперед звертаємо увагу на випадки, коли вартість покупки не корелює з офіційними доходами, а джерело коштів потребує додаткового пояснення", - пояснив Пронін.

Окремий маркер ризику – внесення готівки через різні банки з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи. Формально така довідка може пояснювати окрему операцію. Але фінансова розвідка аналізує не фрагмент, а повну картину: суми, періодичність, зв’язки між операціями та реальне походження коштів.

"Постійно співпрацюємо в цьому напрямі з банками. Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим", - додав голова Фінмоніторингу.