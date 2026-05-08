УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: у квітні вдалося відновити 711 МВт потужностей, триває посилення захисту інфраструктури

Тривають роботи із забезпечення резервного живлення об’єктів теплопостачання.

Шмигаль: у квітні вдалося відновити 711 МВт потужностей, триває посилення захисту інфраструктури
засідання Штабу
Фото: Денис Шмигаль

Відбулося засідання Штабу з питань енергетики, під час якого визначили першочергові завдання для енергетики на найближчий період.

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, ремонтна кампанія в енергосистемі триває згідно із затвердженим графіком. Лише у квітні вдалося відновити 711 МВт потужностей.

Окрему увагу під час засідання приділили відновленню генеруючих потужностей та обладнання київського енерговузла. Також опрацьовуються механізми забезпечення резервного живлення об’єктів теплопостачання.

Учасники засідання обговорили посилення захисту енергетичних об’єктів та подальше розгортання когенераційних установок.

"Наше завдання – захистити максимально все, що можемо", – наголосив Денис Шмигаль.

Як додає глава Міненергетики, продовжується розвиток енергетичних хабів та розподіл ресурсів відповідно до потреб регіонів і компаній.

Лише за березень і квітень в Україну надійшло понад 140 гуманітарних вантажів загальною вагою майже 1500 тонн від міжнародних партнерів.

За підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) планується постачання 62 потужних трансформаторів, ще 11 – очікуються від ПРООН.

До Фонду підтримки енергетики з березня залучено 75,7 млн євро.

Шмигаль подякував міжнародним партнерам за системну підтримку української енергетики в умовах війни та продовження допомоги у відновленні інфраструктури.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies