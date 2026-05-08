Шмигаль: у квітні вдалося відновити 711 МВт потужностей, триває посилення захисту інфраструктури

Відбулося засідання Штабу з питань енергетики, під час якого визначили першочергові завдання для енергетики на найближчий період.

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, ремонтна кампанія в енергосистемі триває згідно із затвердженим графіком. Лише у квітні вдалося відновити 711 МВт потужностей.

Окрему увагу під час засідання приділили відновленню генеруючих потужностей та обладнання київського енерговузла. Також опрацьовуються механізми забезпечення резервного живлення об’єктів теплопостачання.

Учасники засідання обговорили посилення захисту енергетичних об’єктів та подальше розгортання когенераційних установок.

"Наше завдання – захистити максимально все, що можемо", – наголосив Денис Шмигаль.

Як додає глава Міненергетики, продовжується розвиток енергетичних хабів та розподіл ресурсів відповідно до потреб регіонів і компаній.

Лише за березень і квітень в Україну надійшло понад 140 гуманітарних вантажів загальною вагою майже 1500 тонн від міжнародних партнерів.

За підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) планується постачання 62 потужних трансформаторів, ще 11 – очікуються від ПРООН.

До Фонду підтримки енергетики з березня залучено 75,7 млн євро.

Шмигаль подякував міжнародним партнерам за системну підтримку української енергетики в умовах війни та продовження допомоги у відновленні інфраструктури.