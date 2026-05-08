З резервного фонду держбюджету виділять 3,5 млрд грн на ремонт і утримання місцевих доріг на умовах співфінансування з місцевими бюджетами.

Як повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, уряд підтримав відповідне рішення. Йдеться про дороги загального користування місцевого значення.

"Саме ті маршрути, якими щодня користуються громади, рухається транспорт, працює бізнес, здійснюється підвезення людей, гуманітарна та критична логістика. Рішення ухвалене після опрацювання потреб разом з обласними військовими адміністраціями, Агентством відновлення та Міністерством фінансів", - зазначив Кулеба. Наступним кроком буде підготовка розподілу фінансування по областях та визначених ділянках доріг. Планується розпочати роботи максимально швидко.