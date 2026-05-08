УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Кулеба: 3,5 млрд гривень виділять з резервного фонду держбюджету на ремонт і утримання доріг

Передбачено співфінансування з місцевими бюджетами.

Фото: Мінрозвитку

З резервного фонду держбюджету виділять 3,5 млрд грн на ремонт і утримання місцевих доріг на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. 

Як повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, уряд підтримав відповідне рішення. Йдеться про дороги загального користування місцевого значення.

"Саме ті маршрути, якими щодня користуються громади, рухається транспорт, працює бізнес, здійснюється підвезення людей, гуманітарна та критична логістика. Рішення ухвалене після опрацювання потреб разом з обласними військовими адміністраціями, Агентством відновлення та Міністерством фінансів", - зазначив Кулеба. Наступним кроком буде підготовка розподілу фінансування по областях та визначених ділянках доріг. Планується розпочати роботи максимально швидко.

  • В Україні триває ремонт автомобільних доріг. Станом на 1 травня завершено основні роботи на міжнародних трасах. Як повідомила Юлія Свириденко, вже виконано 8,5 млн кв. м ремонту.
