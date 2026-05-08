У чотирьох областях є відключення світла через обстріли

Через негоду без електропостачання залишаються споживачі на Івано-Франківщині.

Станом на ранок 8 травня унаслідок російських обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Через негоду без електропостачання залишаються споживачі на Івано-Франківщині.

Про це розповіли у Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

На Одещині оператор системи розподілу тимчасово застосував мережеві обмеження. Їх скасують одразу після стабілізації ситуації в мережі обленерго.

Водночас в інших регіонах застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час, тобто із 10:00 до 17:00. У вечірні години, тобто із 18:00 до 22:00, просять споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему.