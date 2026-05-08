Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині через російські обстріли постраждали діти

Окупанти били по 18 населених пунктах області. 

На Харківщині через російські обстріли постраждали діти
Наслідки російського обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей, зокрема троє дітей.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, Харкові постраждали чоловіки 60 і 42 років, жінки 72, 47, 34 років, двоє 7-річних дівчаток і 15-річна дівчина.

У с. Братениця Богодухівської громади постраждав 62-річний чоловік; у сел. Старий Салтів зазнав поранень 54-річний чоловік. 

Також медики надали допомогу трьом людям, які постраждали 6 травня: 32-річнна жінка і 52-річний чоловік – у м. Ізюм, 57-річна жінка – у с. Яремівка Оскільської громади. 

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Осинове Куп’янської громади поранений 53-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Новобаварський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 2 КАБ;
  • 8 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 6 fpv-дронів;
  • 47 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру, 2 автомобілі, кіоск, скління вікон 6 приватних будинків;
  • у Богодухівському районі пошкоджено складську будівлю (сел. Золочів), навчальний заклад (с. Лютівка), два багатоквартирні будинки, гуртожиток (с. Одноробівка); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено дитячий садок, господарчу споруду (м. Ізюм), приватний будинок (с. Слабунівка);
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Руська Лозова, сел. Козача Лопань), цивільне підприємство (с. Вільхівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, 2 автомобілі (сел. Старий Салтів).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 220 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 32 782 людини.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies