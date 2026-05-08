На Харківщині через російські обстріли постраждали діти

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 10 людей, зокрема троє дітей.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, Харкові постраждали чоловіки 60 і 42 років, жінки 72, 47, 34 років, двоє 7-річних дівчаток і 15-річна дівчина.

У с. Братениця Богодухівської громади постраждав 62-річний чоловік; у сел. Старий Салтів зазнав поранень 54-річний чоловік.

Також медики надали допомогу трьом людям, які постраждали 6 травня: 32-річнна жінка і 52-річний чоловік – у м. Ізюм, 57-річна жінка – у с. Яремівка Оскільської громади.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Осинове Куп’янської громади поранений 53-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Новобаварський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 КАБ;

8 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

6 fpv-дронів;

47 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру, 2 автомобілі, кіоск, скління вікон 6 приватних будинків;

у Богодухівському районі пошкоджено складську будівлю (сел. Золочів), навчальний заклад (с. Лютівка), два багатоквартирні будинки, гуртожиток (с. Одноробівка);

в Ізюмському районі пошкоджено дитячий садок, господарчу споруду (м. Ізюм), приватний будинок (с. Слабунівка);

у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Руська Лозова, сел. Козача Лопань), цивільне підприємство (с. Вільхівка);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, 2 автомобілі (сел. Старий Салтів).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 220 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 32 782 людини.