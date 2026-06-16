Латвія передала Третьому армійському корпусу броньовану техніку CVR(T) британського виробництва. До переданого сімейства модифікованих машин увійшли: машина бойового управління, обладнана, як командний пункт, евакуаційна, а також машина вогневої підтримки та бронетранспортер. Що може ця техніка і як вона підсилить українських військових – читайте далі.

Які задачі виконуватиме

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький зазначив, що ключова роль такої техніки сьогодні – це боротьба з інфільтрацією противника.

“Противник, який заходить на глибину наших порядків, не має серйозної вогневої підтримки, щоб боротися з бронетехнікою. І в такій ролі вона буде надзвичайно ефективною”, – пояснив Білецький.

Водночас за сприятливих погодних умов, як дощ, снігопад, цю техніку зможуть використовувати і для підтримки штурмових дій піхоти на передньому краї або ж для доставки піхоти на позиції.

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“Багато хто говорить, що бронетехніка частково відійшла на другий план. Це неправда, її роль величезна, бо піхота в пішому порядку має більше шансів бути уражена, ніж на бронетехніці. Проблема української сторони зараз якраз у тому, що у нас недостатньо бронетехніки нерадянського класу. Бо він уже повністю не відповідає реаліям війни”, – пояснив командир Третього корпусу.

Фото: Третій армійський корпус Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький та Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс

За словами міністра оборони Латвії Райвіса Мелніса, мова про партію із понад 40 одиниць техніки.

Андрій Білецький уточнив, що це більше, ніж повний батальйонний комплект. Частину техніки отримала Третя окрема штурмова бригада. Іншу бригаду не розголошують.

“Щоб ви розуміли багато це, чи мало – середня бригада отримує не більше 15-20 одиниць бронетехніки за рік. Тому отримати батальйонний комплект в наших реаліях це дуже потужна історія”, – наголосив командир корпусу.

За його словами, сімейство CVR(T) вже себе добре показали у російсько-українській війні.

“Таку техніку український виробник на дану хвилину замінити не може: колісну – частково, а гусеничну ні. Поки що. БТР-,4 наприклад, чудова машина, але вона виробляється в настільки малих обсягах, що наразі не задовольняє навіть потреб однієї бригади. Без західних поставок ми наразі ніяк не можемо забезпечити себе бронетехнікою”, – додав Білецький.

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Що відомо про це сімейство техніки

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Ці машини були створені у 70 роки і походять з Великої Британії. Передані зразки пройшли модифікацію.

“Машини з баштами будуть використовуватися для підтримки піхоти. Їхня задача доставити піхотинця на поле бою і вести бій разом з піхотинцем”, – пояснив представник Третього корпусу.

Фото: LB.ua Передана броньована техніка

Він додав, що сімейство техніки означає те, що тут уніфіковані багато вузлів, вони створені на одному шасі.

“Ситуація в ЗСУ така, що великий відсоток техніки все ще радянського зразка. Ця техніка підсилить або замінить застарілу радянську. Не дивлячись на те, що це 70-ті роки, вона зазвичай більш модернізована, краще обслужена, тобто на рівень вище, ніж радянська техніка, яка була знята з консервації”, – зазначив представник корпусу.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

За його словами, хоч дроновий фактор нікуди не дівається, при правильному застосуванні такої техніки в комплексі, як елементу наступальної чи оборонної операції, її застосування може бути ефективним.

Олександр Бородін, речник Третього армійського корпусу, розповів, що передана техніка працюватиме на Борівсько-Лиманському напрямку.

“Машини будуть ще допрацьовуватися, а саме щодо захисту від ворожих дронів. Тими ж решітками. Так як ви їх бачите, вони не фронт не поїдуть”, – зазначив Бородін.

За його словами, бійці корпусу багато працювали зі схожою технікою, тож ці зразки зможуть опанувати без проблем.