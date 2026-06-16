​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ГоловнаСуспільствоВійна

Латвійське міноборони пообіцяло перехоплювати усі дрони, які залітають в країну

Міністр підтримує атаки України по території РФ.

Латвійське міноборони пообіцяло перехоплювати усі дрони, які залітають в країну
Фото: Facebook/Olexandr Mischenko

Очільник міністерства оборони Латвії Райвіс Мелніс заявив про підтримку права України завдавати ударів по цілях на території Росії з використанням безпілотників, навіть попри їхнє потрапляння у повітряний простір країни.

Як пише Укрінформ, урядовець наголосив на тому, що Україна має захищатися, і підкреслив, що до Латвії БПЛА спрямовує саме Росія. При цьому Мелніс переконує, що усі ці дрони будуть перехоплюватися латвійськими військовими.

Міністр закликав створити власну систему протиповітряної оборони, яка буде здатна повністю нівелювати загрозу безпілотників для Латвії. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies