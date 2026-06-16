Латвійське міноборони пообіцяло перехоплювати усі дрони, які залітають в країну

Очільник міністерства оборони Латвії Райвіс Мелніс заявив про підтримку права України завдавати ударів по цілях на території Росії з використанням безпілотників, навіть попри їхнє потрапляння у повітряний простір країни.

Як пише Укрінформ, урядовець наголосив на тому, що Україна має захищатися, і підкреслив, що до Латвії БПЛА спрямовує саме Росія. При цьому Мелніс переконує, що усі ці дрони будуть перехоплюватися латвійськими військовими.

Міністр закликав створити власну систему протиповітряної оборони, яка буде здатна повністю нівелювати загрозу безпілотників для Латвії.