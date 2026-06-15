Зеленський обговорив з Трампом зустріч у США за участю Путіна

"Ми побачимо що із цього вийде", - зазначив Президент.

Володимир Зеленський заявив, що Путіну пропонували зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни, проте він не хоче.

Про це Зеленський розповів у зверненні до Міжурядової конференції Європейського Союзу.

За його словами, Україна обговорювала зі США та Францією можливість зустрічі з Росією на полях G7 за участю всіх демократичних держав, але Путін цього не хоче.

"Учора ми обговорили з Президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні Президенту Трампу", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що якщо Росія відмовиться і від цього шансу, то буде потрібен додатковий тиск.