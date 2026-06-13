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Україна запровадила санкції проти десяти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів

Під санкції потрапили "Луганські комунікації" та "Мобільні комунікаційні системи".

Україна запровадила санкції проти десяти російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Під санкції потрапили компанії, які забезпечують конфіденційні канали зв’язку для окупантів і їхньої влади та доступ до інтернету на тимчасово окупованих територіях України для субʼєктів, які служать Росії. 

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Також під санкції потрапили інтернет-провайдери, оператори супутникового зв'язку та компанії, що забезпечують транслювання російських телеканалів.

У "чорний список" потрапили "Луганські комунікації" та "Мобільні комунікаційні системи", які Росія використовує для поширення своїх наративів і брехні про ситуацію в Україні. 

Також санкції застосовані до федерального оператора супутникового та телекомунікаційного зв'язку "Амтел-Зв'язок", який забезпечує зв’язок, зокрема, для російської влади, та підприємства "Космічний зв'язок", яке забезпечує захищені канали зв’язку для ведення війни проти України.

Україна передасть усю інформацію про ці компанії партнерам і порушить питання щодо синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

"Будь-яка діяльність на тимчасово окупованих територіях України є незаконною. Компанії, які свідомо працюють на ТОТ та обслуговують окупаційну владу, стають токсичними для міжнародного бізнесу та фінансової системи. Саме тому Україна застосовує санкції, які мають зробити неможливою їхню діяльність не лише на тимчасово окупованих територіях, а й будь-де за межами Росії", – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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