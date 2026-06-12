Стефанчук: Президент підписав закон про вилучення російської мови з переліку, захищеного Європейською хартією

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4699-IX, який передбачає вилучення російської мови з переліку мов, до яких застосовуються положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, це рішення є важливим кроком у напрямку мовної політики держави та євроінтеграційного курсу України.

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"Російську мову вилучено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії. Це справедливе й закономірне рішення", – зазначив Стефанчук.

Він наголосив, що мова держави-агресора не може користуватися міжнародними механізмами захисту, створеними для підтримки мов національних меншин та корінних народів.

"Україна захищає державну мову, поважає мовне й культурне різноманіття та позбавляє російський імперський вплив привілеїв, якими він роками зловживав", – підкреслив спікер парламенту.

За його словами, ухвалене рішення має на меті посилення мовної безпеки держави та відповідає принципам справедливості й національної гідності.

"Це рішення – про гідність, справедливість і мовну безпеку України", – додав Стефанчук.