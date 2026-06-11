Мерц заявив, що Україна стане частиною ЄС “у віддаленій перспективі”

Він також став на захист своєї ідеї “асоційованого членства” для України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив під час виступу в Бундестазі у четвер, 11 червня, що Україна у “віддаленій перспективі” стане частиною Європейського Союзу, передає DW.

Він наголосив, що, ведучи оборонну війну проти Росії, Україна “захищає і нашу свободу, свободу та безпеку в усій Європі”. “Адже Україна – це частина Європи. У віддаленій перспективі вона стане частиною ЄС”, – сказав Мерц.

Мерц також став на захист своєї пропозиції щодо “асоційованого членства” України в ЄС. “Воно означало би регулярну участь України в засіданнях Євроради та зустрічах рад профільних міністрів. Український комісар, поки що без портфеля і права голосу, став би обличчям Києва в Брюсселі”, – пояснив канцлер.

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“Депутати з України, без права голосу, брали б участь у консультаціях Європарламенту. Ми якнайшвидше інтегрували б [Україну] в політичні сфери в ЄС. Звісно ж, суворо враховуючи критерії та правила у зв'язку з просуванням реформ. Цього хочуть люди в Україні, цього хоче Європа, і тому цим шляхом ми підемо разом”, – заявив Мерц.

Коли він говорив про те, що Україна вже понад чотири роки захищає свою свободу, у рядах депутатів пролунав сміх. Реагуючи на це, канцлер звернувся до фракції ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

“Те, що ви смієтеся з цього, – символічно. Ви смієтеся над долями мільйонів людей у цій країні [Україні] і їздите до Москви на прийоми з шампанським. Щасливої вам дороги!” – сказав Мерц. Зал відреагував оплесками.

Канцлер також підкреслив, що досягти миру у російсько-українській війні можна лише шляхом переговорів за участю України, РФ, США та Європи.

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“Щоб протистояти відкритій готовності Росії до ескалації, ми зміцнюємо східний фланг НАТО. Водночас ми підтримуємо зусилля щодо припинення цієї агресивної війни Росії шляхом переговорів. Стійкий мир буде досягнутий лише через переговори за участю України, Росії, США та Європи. Інакше це буде неможливо”, – вважає він.