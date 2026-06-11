FT: Франція та Німеччина обговорюють реформу дипломатичної служби ЄС

Франція та Німеччина разом з іншими країнами ЄС обговорюють масштабну реформу Європейської служби зовнішніх дій (EEAS), вважаючи, що нинішня система недостатньо ефективно реагує на сучасні геополітичні виклики. Серед варіантів — скорочення повноважень головної дипломатки ЄС Каї Каллас та передача частини функцій назад Європейській комісії й урядам держав-членів.

Про це пише Financial Times із посиланням на співрозмовників.

Останніми роками ЄС зіткнувся з війнами в Україні та Ірані, непередбачуваною політикою президента США Дональда Трампа, а також дедалі ширшим використанням мит, економічного тиску та енергетичних поставок як інструментів зовнішньої політики. На цьому тлі багато хто ставить під сумнів здатність EEAS ефективно координувати реакцію Євросоюзу.

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Пропозиція фактично переглядає логіку рішення, ухваленого 16 років тому, коли EEAS створювалася як автономна дипломатична структура. Вона є одним із кількох варіантів, викладених у французькому урядовому аналізі, який поширили серед держав-членів.

Однією з ідей Парижа є обмеження автономії головного дипломата ЄС, який зараз одночасно підзвітний державам-членам та Єврокомісії, а також послаблення його контролю над мережею з понад 140 представництв ЄС по всьому світу.

Прихильники реформи вважають, що її можна здійснити без зміни установчих договорів ЄС. Згідно з чинними нормами, EEAS повинна лише «допомагати» верховному представнику ЄС із закордонних справ відповідно до домовленостей держав-членів, ухвалених у 2010 році. Зміна цих домовленостей вимагатиме одностайної підтримки всіх 27 країн Євросоюзу.

За словами чиновників, кілька держав у приватних розмовах скаржилися на дублювання функцій і недостатню координацію між EEAS, національними міністерствами закордонних справ та зовнішньополітичними підрозділами Єврокомісії й Ради ЄС.

Ці побоювання посилилися через те, що Кая Каллас іноді публічно висловлювала власну позицію щодо таких питань, як відносини між ЄС і Китаєм, а також висувала ініціативи, які ще не були погоджені столицями держав-членів.

Водночас між EEAS та Єврокомісією під керівництвом Урсули фон дер Ляєн триває боротьба за провідну роль у сфері зовнішньої політики та безпеки.

Фон дер Ляєн значно розширила традиційні рамки своєї посади, позиціонуючи Єврокомісію як «геополітичну комісію». Саме за її керівництва було призначено першого в історії ЄС комісара з питань оборони, а сама вона регулярно бере на себе лідерство у формуванні відповіді Євросоюзу на російську війну проти України.

Вона також вивчає можливість створення власного центру обміну розвідувальною інформацією, подібного до того, що вже існує в EEAS. Кая Каллас виступає проти цієї ідеї.

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Троє співрозмовників зазначили, що на дискусії щодо реформи впливають і переговори про наступний багаторічний бюджет ЄС. Багато держав-членів вимагають скорочення витрат та спрощення бюрократичних процедур у Брюсселі.

Передача частини повноважень EEAS до структур Єврокомісії та Ради ЄС може зменшити витрати завдяки скороченню посад. Наприклад, складання санкційних списків та підготовку пропозицій щодо військових місій можна було б передати Раді ЄС, тоді як поточною дипломатичною діяльністю займалася б Єврокомісія.

Ідеї щодо реформи зовнішньополітичної служби також враховуються під час підготовки нової стратегії безпеки ЄС, яку Єврокомісія планує представити цього літа.

Представник Каї Каллас повідомив виданню, що вона «повністю зосереджена на виконанні свого мандата».