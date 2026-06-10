Качка: Україна допускає відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС упродовж місяця

Україна розраховує на можливість відкриття всіх переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу вже протягом наступного місяця.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у середу, пише "Інтерфакс-Україна".
За словами віцепрем’єра, така перспектива є амбітною, однак дедалі частіше обговорюється європейськими партнерами.
"У нас є очікування, що ми в межах наступного місяця можемо відкрити всі кластери. Це амбітна мета, але про неї дедалі більше вголос говорять європейські колеги", – зазначив Качка.
Він наголосив, що відкриття всіх переговорних кластерів стане важливим етапом переходу до завершальної фази переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.
- 15 червня Євросоюз планує офіційно відкрити переговори з Україною щодо першого кластера законодавства ЄС "Основи", який охоплює питання верховенства права, правосуддя, державного управління та фінансового контролю.