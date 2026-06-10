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Качка: Україна допускає відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС упродовж місяця

Така перспектива дедалі частіше обговорюється європейськими партнерами.

Качка: Україна допускає відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС упродовж місяця
Фото: Lb.ua

Україна розраховує на можливість відкриття всіх переговорних кластерів у межах процесу вступу до Європейського Союзу вже протягом наступного місяця. 

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій у середу, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами віцепрем’єра, така перспектива є амбітною, однак дедалі частіше обговорюється європейськими партнерами.

"У нас є очікування, що ми в межах наступного місяця можемо відкрити всі кластери. Це амбітна мета, але про неї дедалі більше вголос говорять європейські колеги", – зазначив Качка.

Він наголосив, що відкриття всіх переговорних кластерів стане важливим етапом переходу до завершальної фази переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу.

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