Євросоюз 15 червня офіційно розпочне переговори про вступ України.
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час спілкування з журналістами в Києві, пише Укрінформ.
За її словами, у зазначену дату відбудеться міжурядова конференція між Україною та Європейським Союзом, яка стане формальним стартом переговорного процесу в межах першого кластера законодавства ЄС "Основи" (Fundamentals).
Цей кластер охоплює ключові напрями, зокрема правосуддя, функціонування державних інституцій, систему публічних закупівель, фінансовий контроль та статистику.
"Верховенство права – це один із найважливіших кроків. З нього все починається і ним усе закінчується. Підтвердивши його, країна-кандидат отримує сертифікат, що рух до ЄС відбувається серйозно", – зазначила Кос.
Також вона пояснила, що після відкриття переговорного кластера та виконання необхідних реформ Єврокомісія готує проміжний звіт оцінки виконання вимог IBAR (Interim Benchmark Assessment Report).
Після цього держави-члени ЄС ухвалюють рішення щодо завершення відповідного етапу переговорів.
- Посли Європейського Союзу за невідкладною процедурою внесли на розгляд Комітету постійних представників обговорення процесу підготовки до офіційного відкриття для України та Молдови кластеру "Основи" у переговорах щодо вступу до ЄС.
- Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт та Київ дійшли згоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини. За його словами, український уряд узяв на себе зобов'язання найближчим часом перенести напрацьовані заходи у правове поле. Зобов'язання, які взяла на себе Україна, також будуть відображені в її плані дій перед ЄС. Якщо це станеться, угорський уряд зробить свій внесок у відкриття першого кластера вступу до ЄС щодо України.