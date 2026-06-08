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ЄС 15 червня офіційно відкриє переговори про вступ України, – єврокомісарка Кос

Міжурядова конференція між Україною та ЄС стане формальним стартом переговорного процесу.

ЄС 15 червня офіційно відкриє переговори про вступ України, – єврокомісарка Кос
Марта Кос, Європейський комісар з питань сусідства та розширення
Фото: euneighbourseast.eu

Євросоюз 15 червня офіційно розпочне переговори про вступ України. 

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час спілкування з журналістами в Києві, пише Укрінформ.

За її словами, у зазначену дату відбудеться міжурядова конференція між Україною та Європейським Союзом, яка стане формальним стартом переговорного процесу в межах першого кластера законодавства ЄС "Основи" (Fundamentals).

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Цей кластер охоплює ключові напрями, зокрема правосуддя, функціонування державних інституцій, систему публічних закупівель, фінансовий контроль та статистику.

"Верховенство права – це один із найважливіших кроків. З нього все починається і ним усе закінчується. Підтвердивши його, країна-кандидат отримує сертифікат, що рух до ЄС відбувається серйозно", – зазначила Кос.

Також вона пояснила, що після відкриття переговорного кластера та виконання необхідних реформ Єврокомісія готує проміжний звіт оцінки виконання вимог IBAR (Interim Benchmark Assessment Report). 

Після цього держави-члени ЄС ухвалюють рішення щодо завершення відповідного етапу переговорів.

  • Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт та Київ дійшли згоди щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини. За його словами, український уряд узяв на себе зобов'язання найближчим часом перенести напрацьовані заходи у правове поле. Зобов'язання, які взяла на себе Україна, також будуть відображені в її плані дій перед ЄС. Якщо це станеться, угорський уряд зробить свій внесок у відкриття першого кластера вступу до ЄС щодо України.
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